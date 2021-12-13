Эксперт о новых угрозах от Байдена: "Не добавляет оптимизма"

Новые угрозы со стороны президента США Джо Байдена в адрес России "не добавляют оптимизма", заявил эксперт Сергей Фёдоров.

США угрожают отправить войска в Восточную Европу в случае начала "вторжения со стороны России". Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По его словам, американский президент Джо Байден последовательно движется к поставленной цели. Не исключено, что в ближайшее время Вашингтон разместит ракетные комплексы на территории Румынии и Польши, что создает угрозу для Москвы.

"Это, к сожалению, не добавляет оптимизма в плане того, что как-то удастся договориться по поводу стабилизации, так скажем, ситуации в Европе. Но нужно быть готовыми к любому повороту событий", - пояснил он.

Нужно понимать, что шансы на оживление переговоров по Донбассу с каждым днем становятся все более призрачными из-за "дубовой позиции" Киева. Последний отказывается от мирного диалога с Луганском и Донецком, предпочитая обвинять во всех своих бедах Россию.

"Трудно рассчитывать на какое-то взаимопонимание и на адекватность в решении этой острой проблемы, которая будоражит уже не один год Европу", - резюмировал Федоров.

Ранее состоялись онлайн-переговоры с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Последний заявил о готовности введения санкций против Москвы, если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Украиной.

Как отметил политолог Сергей Марков, Москва требует от Вашингтона не поддерживать Украину в её саботаже Минских соглашений, а также демонтировать военные базы на территории Украины. Иначе Россия может признать независимость ДНР и ЛНР по формуле Абхазии и Южной Осетии.

Впрочем, есть и позитивные изменения. Байден и Путин договорились о восстановлении дипломатических отношений. Это оставляет надежду, что стороны смогут найти точки взаимодействия, передаёт телеканал "360".