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Эксперт о новой мере против "Северного потока-2": досадно, но преодолимо

23 сентября 2020, 12:50  •  187 • Аналитика
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр, распространенный от имени всех клубов, входящих в объединение.
"Членам (каждого клуба, – ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. … Клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток-2" или "Турецкий поток"", – говорится в документе.
Циркуляр настоятельно рекомендует участникам "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по "Северному потоку-2" или "Турецкому потоку".
В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал это решение.
"Это действительно существенная проблема, поскольку в проекте, помимо наших судов, будут, в качестве вспомогательных, использованы суда других стран. Это очередная палка в колесо проекта, давление, продиктованное Соединенными Штатами. Думаю, что остановить реализацию проекта может только одно: если Германия и другие западноевропейские страны откажутся от проекта, то есть на уровне страны примут такое решение. Все остальное – это, конечно, очень досадно, это серьезные финансовые потери участников проекта. Но это все преодолимо и восполнимо. Эти меры продлят реализацию проекта еще на какое-то время. Но это не означает, что проект не будет реализован", – сказал Владимир Шаповалов.
По его словам, возникшая проблема куда менее значима, чем предыдущая, с которой Россия справилась.
"Я хочу подчеркнуть, что эта проблема менее значима, чем предыдущая. Напомню, что под давлением США год назад трубоукладчик швейцарской компании Allseas отказался участвовать в проекте – это была более существенная проблема, поскольку она затянула процесс на несколько месяцев. Хорошо, что Россия подстраховалась, и у нее есть "Академик Черский", который шел (из Владивостока в Калининград, – ред.) под защитой кораблей российского ВМФ. Фактор ВМФ, я думаю, США не должны списывать со счетов. Поскольку это свидетельствует о достаточно серьезных намерениях России, несмотря на любые провокации, этот проект завершить. США демонстрируют сейчас очень серьезные намерения. И мы знаем, что от этой державы можно ожидать всего – любых провокаций, любых действий", – сказал Владимир Шаповалов.
Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ сопровождали трубоукладчик "Академик Черский" и суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко" на переходе из Владивостока в Калининград весной этого года. Трубоукладочное судно "Фортуна" прибыло в Германию в июле.
Сейчас судно-трубоукладчик "Академик Черский" находится в германском порту Мукран, куда прибыло 8 мая. Сообщалось, что трубоукладчик шел в Германию длинным маршрутом из порта Находка на Дальнем Востоке через Африку, причем весь путь занял почти три месяца. В ходе рейса он многократно менял пункт назначения.
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