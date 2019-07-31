Эксперт о новом вероятном спикере Рады: Некоторых депутатов из «Слуги народа» надо учить писать и считать!

ВНЯТНЫХ ЛЮДЕЙ МАЛО

- Спикером Верховной Рады, как заявляют представители «Слуги народа», станет Дмитрий Разумков, фигура, удобная не только для Зеленского — для всех?

- Разумков — перспективная фигура. Так получилось, что внятных людей, способных к осмыслению и говорению в контексте этой партии «Слуга народа» и в ее окрестностях, оказалось довольно мало. Разумков — не свой для «Слуги народа». Он туда попал как политтехнолог из активистов организации «Молодые регионы». Попал как технический специалист. На его месте могли оказаться разные люди. Но во во время предвыборной компании, оказалось, что выбор у них небольшой. А вернее его и нет. И из вменяемых людей, которые способные вести содержательную дискуссию - есть как Разумков, ну и еще один-два политика…

- Беден кадровый ресурс у Зеленского?

- Там есть несколько вменяемых людей, которые пришли в политику не из шоу-бизнеса и не свадебные фотографы. Из более менее политической и около-дипломатической сферы. Ну, их там человек 10 может быть…

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара.Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Разумков сегодня уже узнаваем на Украине?

- Разумков за время предвыборной компании стал публичным лицом организации. Выбор таков , что он почти безальтернативен.

- Он договороспособен?

- Дмитрий Разумков известен тем, что склонен к компромиссам. Все знали его отца. Его отец, Александр Разумков был крупным комсомольским деятелем. И он был влиятельным теневым персонажем времен второго срока президента Леонида Кучмы. Его кончина в 1999-м стала ударом по той конфигурации вокруг Кучмы, которая сложилась к тому времени - то есть он был незаменимым человеком для тогдашнего президента.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сын такой же как отец?

- Насколько это передалось сыну — посмотрим. Сын известен как человек склонный к договоренностям. Он не радикальных взглядов. Навязчиво демонстративно говоривший по-русски.

СПИКЕР ГОВОРИТ ПО-РУССКИ

- Но по закону о языке в Раде он же обязан будет говорить по украински?

- Ну, такой обязанности по этому закону у него нет. В законе есть оговорка про депутатов - что они никому ничем не обязаны. Но если он будет говорить по-русски в Раде, то его карьера закончится в течении текущего рабочего дня. И пока никто не смог ответить на вопрос, почему он вот так направил свою публичную карьеру в течении последних двух месяцев.

- Украина знать не знала, кто такой Разумков и в лицо на улице его не узнавали?

- Знали фамилию, не узнавали в лицо.

- Он станет антиподом ультра-националисту, откровенному русофобу Парубию, который прежде возглавлял Верховную раду?

- Если его отношение к России окажется более умеренной, чем у Андрея Парубия — то его карьера тоже закончится довольно быстро. Национализм и русофобия Парубия проявлялась в первичных признаках. В его подчеркнутой риторике, направленной против России. В этом смысле, возможно, Разумков будет немножко другим. Но на сущностном уровне сомневаюсь, что будет смена курсов или изменение каких-то определяющих нюансов. Но наверное будет не настолько раздражающим российскую аудиторию.

- Политический и человеческий портрет новой Рады более приличный, более приятный для нас?

- Сомневаюсь, что в отношении к России и к российской проблеме что-то существенно сможет измениться. А в плане формирования кабмина должен быть консенсус между Зеленским и группами влияния. Но тут вопрос не внешней политики Украины — это вопрос экономики.

ЮЛЮ - В ПРЕМЬЕРЫ?

- Разумков сможет быстро провести новую кандидатуру премьера правительства — и мы знаем, что это не будет фигура из прежней обоймы, в том числе Юлия Тимошенко?

- Тут есть разные варианты. Рассматривается Александр Данилюк, которого Зеленский назначил вместо одиозного Турчинова главою Совета национальной безопасности и обороны. Данилюк экономист и хотя бы в чем-то разбирается. Есть еще ряд персонажей у которых есть азарт. Ну, вроде Вакарчука.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Певец-националист во главе правительства 40-миллионной страны — это не анекдот?

- Да, всерьез это не рассматривают, но фамилия такая всплывает. Юлия Тимошенко пытается. Шансы у нее есть — и они выше, чем у всех прежних премьеров. Она не рассматривается достаточно пристально, потому что она - серьезный политический игрок с собственными амбициями. А потому проблема, угроза. И если она станет премьером, то может пошатнуть всю конструкцию. Её вроде бы все боятся, но она продолжает свою информационную компанию. Есть ряд персонажей на украинском ТВ, которые регулярно рассказывают, каким она станет замечательным премьером. И на фоне остальных кандидатов, Тимошенко выглядит чуть ли не кандидатом номер один — которая точно разбирается в экономике. Она в нынешних условиях стала бы не худшим премьером. Но ей этого не позволят. От нее в аппаратном плане ничего не зависит. Она не может требовать и торговаться — она может только просить. Всё.

- Те, от кого сегодня зависит принятие решений — к ней относятся...

- … С негативным предубеждением.

- Разумков вынесет кандидатуру премьера на голосование сразу, как только соберется новая Рада - он, ведь наверное, уже знает шорт-лист?

- Перед ним будет вот какая проблема. Все «свадебные фотографы» вокруг Зеленского — они толком друг друга не знают. А те, кто сейчас оказались в Раде — это люди из каких то параллельных миров. И вдруг они стали одной команде. Их сейчас тренируют в каком то санатории в Трускавце. Оказалось, что там не все даже с высшим образованием. И им надо учиться не только государственному праву — или теории политических систем, или практике законодательной работе. Судя по некоторым данным — некоторых депутатов надо учить писать и считать.

- В переносном смысле?

- Грамоте учить - в буквальном смысле слова. Проблема, которая будет перед Разумковым, очень серьезная — как заставить этих людей, которые вроде бы составляют одну команду, гипотетически — чтобы они голосовали так, как нужно партии и Разумкову. А не так, как кто-то заказывает со стороны.

- А им сразу начнут «заказывать со стороны»?

- Часть из тех, кто сейчас стал депутатами по мажоритарным округам, никакого отношения к политике не имели. Они стали депутатами не самым бескорыстным способом. И у кого-то из них есть свои локальные спонсоры. Какие-то местные «авторитетные бизнесмены». И нет никакой гарантии, что оказавшись в парламенте эти кандидаты будут голосовать именно так, как надо руководству партии «Слуга народа» и Разумкову. А не по какой то иной «логике принятия решений». И это большой вопрос —сколько этих людей придется дрессировать. Укреплять партийную дисциплину.