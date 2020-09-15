Эксперт о новом премьер-министре Японии: "Скромный старичок, всем руки жмёт"

Новым премьер-министром Японии станет Ёсихидэ Суга. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал аналитик из Токио Михаил Мозжечков.

Как пояснил эксперт, Суга обещал продолжить политику, которой придерживался его предшественник Синдзо Абэ.

"Суга не будет ничего ломать под себя. Это выгодно всем. Никто не хочет на один год что-то ломать в системе", - пояснил эксперт.

Отличием политика от коллег является то, что он - выходец из народа (семья выращивала клубнику), а не представитель "золотой молодёжи". Это вызывает определённые симпатии.

Суга также очень скромный. Так, он поддерживал экспрессивного Абэ, предпочитая оставаться в тени.

"Старичок такой ходит, всем ручки жмёт, улыбается. Очень скромный. Неторопливо выслужился", - добавил Михаил Мозжечков.

Главной же проблемой нового премьера является возраст. Ему уже 71 год. Что касается отношений с Россией, то новый премьер продолжит дружественную линию Абэ и будет вести переговоры по Курильским островам.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Александр Шерин, с уходом Синдзо Абэ двусторонние переговоры вряд ли сдвинутся с мёртвой точки. Дело в том, что ни один глава Японии не может гибко относиться к вопросу до тех пор, пока на территории страны находятся американские войска.

"Американцы всегда будут использовать своё влияние на различные страны, чтобы создавать дискомфортные условия для Российской Федерации", - цитирует слова политика РИА ФАН.