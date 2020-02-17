Эксперт о наследнике СССР: Россия — преемник огромной страны, которая победила во Второй мировой и открыла космос

В дискуссии, возникшей после заявления судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что РФ — не преемник СССР, звучат разные голоса.

- Сергей Александрович, мы должны быть правопреемниками СССР или нет? Не может развалиться огромное государство без следа - не оставив преемников?

- Преемников, как показывает история, может и не быть -, например, у распавшейся Византии не было преемников. Есть узкое радикальное либеральное крыло в юридических и политических кругах, которые считают, что Россия — это совсем молодое государство. И сформировалось оно в начале 90-х годов прошлого века.

- И оно не является преемником СССР?

- По их мнению — нет. Это довольно экзотическая точка зрения. И ее придерживается очень мало юристов. И очень мало политиков. Да и обычных граждан — совсем немного. Более популярная точка зрения — Россия это правопреемник Советского Союза. Российская Федерация, СССР, Российская империя, Российской царство, Киевская Русь, Русь домонгольская — вот таковы этапы общерусской государственности. Данная точка зрения — доминирующая. Её придерживается большинство людей в нашей стране.

- Она правомерна?

- Это правомерная точка зрения. Но тут вопрос выбора. Логично, что и нам с вами надо ее придерживаться.

- Россия, мы, как ее граждане, не можем отказаться от победы СССР во Второй мировой от первого человека в космосе, от великих строек…

- Не можем. Вопрос в том, что мы преемники страны свершений в войнах, в технологиях, но и тут может возникнуть вопрос об отвественности за деяния советского государства. И возникает вопрос глубины исторического чувства. На сегодня выбор большинства народов РФ и вслед за ними большинства политиков и юристов — Российская Федерация является правопреемником СССР, но не может нести всей полноты ответственности за некоторые деяния времен СССР.

- А вот тут судья высказался...

- Если другая точка зрения представлена даже в Конституционном суде государства — в лице одного из его членов — это имеет право на существование. Но если такая точка зрения вдруг окажется представлена многими судьями, то может быть, возникает необходимость изменить его состав? Поскольку КС уже может начать противоречить воле и правовому сознанию большинства граждан РФ? И в этом случае большинство граждан были бы вправе изменить состав Суда? Но мое мнение — в КС такая точка зрения все же у меньшинства.

- А в Западной Европе большие страны, вроде Франции — несут ответственность? Пятая республика отвечает за то, что происходило в вишистской Франции в 40-е годы? Или Испания с Италией?

- В какой-то мере они являются преемниками, в какой-то нет. В частности, Франция несет ответственность по тем репрессиям против евреев, которые осуществляла эта страна в первой половине 40-х. Эти репрессии проводили режим Виши на французской территории.

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