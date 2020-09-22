Эксперт о деле Навального: немцы поняли, что все "доказательства" – фейк

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

По информации издания, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с запросом о том, мог ли бы кто-либо в ФРГ взяться за расследование, однако там в ответ "покачали головой".

Издание отмечает "существенное различие" между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании: если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России.

Немецкие правоохранительные органы, как отмечается в статье, могли бы подключиться к расследованию в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Но и тогда за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ.

В эфире радио Sputnik позицию немецкой стороны прокомментировал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По его словам, изначально было понятно, что тема Навального – это вопрос политический, а не уголовный.

"Поднятие этой темы, выведение ее на международный уровень, как раз и подтвердило, что за этим стоит большая политика, и речь не идет о защите прав отдельного гражданина. Мне кажется, что здравый смысл возобладал: в Германии вспомнили, что есть международное и национальное право, и чтобы заниматься вопросом с юридической точки зрения, необходимо соответствовать определенным критериям, а история с Навальным этим критериям не соответствует. Я думаю, что большую роль сыграла в этом и позиция России, которая напомнила Германии, что та играет в чужую игру, и целью этой игры является не судьба Навального, а продвижение интересов производителей сжиженного газа из США. И что на кону поставлен "Северный поток-2", а не здоровье человека", – сказал Игорь Шатров.

Кроме того, по его мнению, немецкая сторона более внимательно оценила ситуацию.

"Как мне кажется, просто стало больше фактов в руках у немцев, пришло осознание того, что вряд ли речь идет об отравлении боевым отравляющим веществом. И что все доказательства, которые ранее выдавались за достоверные, оказались фейком. И для того чтобы не попасть в дальнейшем в неудобную ситуацию, они решили сделать хорошую мину при плохой игре: сказать, мол, что-то есть в этом деле, но это – не дело немецких правоохранительных органов. Мне кажется, они таким образом решили уйти от ответственности за первые, совершенно необдуманные заявления, которые сделали немецкие политики – понятно, что под диктовку Соединенных Штатов", – заключил политолог.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, дело будет открыто и де-юре.

Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.