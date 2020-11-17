Эксперт о будущем "Северного потока - 2": В Европе "Газпром" не проиграет

Борьба американских поставщиков СПГ с "Газпромом" за рынок Европы приведёт лишь к тому, что маржа российской компании снизится. Об этом РИА ФАН заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Изгнать "Газпром" с европейского газового рынка попросту невозможно. Важным конкурентным преимуществом российской стороны являются низкие издержки на добычу. Американский СПГ доставлять в Европу намного сложнее и более затратно.

Проблемы с достройкой "Северного потока - 2" связаны напрямую с ростом конкуренции, а в США взялись за санкции, дабы поддержать своих производителей. При этом рынок Европы сейчас находится в стагнации, а добыча голубого топлива постепенно снижается.

"Я не думаю, что "Газпром" проиграет в Европе... Будет возрастать давление на "Газпром" с точки зрения повышения эффективности и гибкости. Но это нормальная ситуация", - пояснил он.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввёл против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".