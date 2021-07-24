Эксперт о будущем "Северного потока - 2": Россия должна "дать по рукам и мозгам Западу"

Экономист Андрей Лобода считает, что Россия должна "дать по рукам и мозгам Западу". Дело в том, что главную выгоду от запуска "Северного потока - 2" получит Германия.

Уже в 2022 году Германия превратится в крупнейшую энергетическую державу на территории Западной Европы. Об этом РИА ФАН заявил экономист Андрей Лобода.

Напомним, США и Германия сделали совместное заявление, посвящённое будущему "Северного потока - 2". Согласно опубликованному документу, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году.

Кроме того, Киеву выделят деньги на диверсификацию энергоресурсов, а России пригрозили санкциями, если та начнёт оказывать давление на другие страны.

По словам Лободы, большинство стран мира нейтрально восприняли договоренности между Берлином и Вашингтоном. В меньшинстве остались противники "Северного потока - 2" в лице Киева и Варшаве.

Реалии таковы, что в Европу газ уже поступает через Турцию и Европу. Москва также никого не шантажировала.

"Надежность поставок недорогого и экологически чистого российского газа оказалась намного важнее политических многоходовок и интриг. Здравый экономический смысл победил политические интриги и лоббизм", - заявил эксперт.

Создаваемый в Германии газовый хаб позволит экономике Евросоюз получать сверхприбыли. Однако санкционное давление на Россию со стороны Запада сохраняется, что мешает гармоничному развитию отношений.

"Всему есть передел, Москва обязана еще жестче дать по рукам и мозгам Западу", - заявил Лобода.

Что касается Украины, то она так и не получила западных инвестиций, хотя еще 25 лет назад она имела потенциал стать конкурентом для Германии. Но теперь Берлин диктует условия Киеву.

Заполучив дешёвый русский газ, у ЕС появилась возможность быстрой выйти из рецессии.

Сделку между США и ФРГ не оценили власти Украины, которым нужны гарантии на случай запуска газопровода "Северный поток - 2". Однако сенатор Алексей Пушков считает, что Киев занял позицию нахлебника.

"Типичная позиция нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует", - цитирует слова политика из России polit.info.

Как отметил политолог Сергей Марков, Украина может прекратить нападки на проект "Северный поток - 2", если поступит приказ из США, которые договорились по вопросу газопровода с Германией. И украинский президент Владимир Зеленский уже начал маневрировать.

"Пока Россия говорит о том, что в Германию нужно прокачивать такое количество газа, что будет задействован и "Северный поток - 2", и украинская ГТС", - добавил эксперт в интервью, данном телеканалу "360".