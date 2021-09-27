Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?

Политолог Марат Баширов прокомментировал будущее проекта "Северный поток - 2". На газопровод повлияют итоги выборов в Германии, после которых страна может "позеленеть".

Будущее газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от того, войдут ли в правящую коалицию в Германии "зелёные" или нет. Об этом телеканалу "360" поведал политолог Марат Баширов.

В конце прошлой недели в ФРГ состоялись непростые парламентские выборы, после которых свой пост покинет канцлер Ангела Меркель. "Зелёные" неоднократно выступали против строительства трубопровода. Но угроза может быть ликвидирована, если с ними никто не вступит в союз.

Первую роль в новом правительстве будет играть блок ХДС/СС или СДПГ. Не исключен и вариант, при котором они объединятся, благодаря чему социал-демократы получат больше мест в кабмине, а правоцентристы - пост канцлера.

"На мой взгляд, будет какой-то период, когда будет достаточно мягкая реализация того, что Меркель делала гораздо более твёрдой рукой, часто даже не оглядываясь на каких-то младших партнёров", - добавил эксперт.

Как считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова, у газопровода "Северный поток - 2" очень перспективное будущее, но проекту ещё предстоит долгий путь, состоящий из бюрократических согласований. Ситуация прояснится только после завершения выборов и формирования нового правительства в Германии.

"Как только политик займёт официальную должность канцлера, его слова будут иметь больший вес, но без документальных и законодательных подтверждений останутся просто словами", - указала эксперт в интервью РИА ФАН.