Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский ме...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?

27 сентября 2021, 06:55  •  107 • Политика
Политолог Марат Баширов прокомментировал будущее проекта "Северный поток - 2". На газопровод повлияют итоги выборов в Германии, после которых страна может "позеленеть".
Будущее газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от того, войдут ли в правящую коалицию в Германии "зелёные" или нет. Об этом телеканалу "360" поведал политолог Марат Баширов.
В конце прошлой недели в ФРГ состоялись непростые парламентские выборы, после которых свой пост покинет канцлер Ангела Меркель. "Зелёные" неоднократно выступали против строительства трубопровода. Но угроза может быть ликвидирована, если с ними никто не вступит в союз.
Первую роль в новом правительстве будет играть блок ХДС/СС или СДПГ. Не исключен и вариант, при котором они объединятся, благодаря чему социал-демократы получат больше мест в кабмине, а правоцентристы - пост канцлера.
"На мой взгляд, будет какой-то период, когда будет достаточно мягкая реализация того, что Меркель делала гораздо более твёрдой рукой, часто даже не оглядываясь на каких-то младших партнёров", - добавил эксперт.
Как считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова, у газопровода "Северный поток - 2" очень перспективное будущее, но проекту ещё предстоит долгий путь, состоящий из бюрократических согласований. Ситуация прояснится только после завершения выборов и формирования нового правительства в Германии.
"Как только политик займёт официальную должность канцлера, его слова будут иметь больший вес, но без документальных и законодательных подтверждений останутся просто словами", - указала эксперт в интервью РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





107
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
26 сентября 2021, 20:50
Риторика Эрдогана вызвала сомнения: Иностранный политолог указал на риски для Москвы
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Сербия готовится к войне? Белград стягивает войска к границе с Косово
26 сентября 2021, 23:35
США мешают обеспечить мир в Ираке и Сирии - Эрдоган
27 сентября 2021, 01:25
Тема семьи и защиты детей может стать главной в новом созыве Думы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
25 сентября 2021, 09:05
Зима будет очень холодной: украинцев отключают от теплоснабжения целыми домами
21 сентября 2021, 16:10
"Пошёл период тотальной зачистки русских": Сатановский сделал предупреждение
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
21 сентября 2021, 21:40
Постпред России при ООН одной фразой ответил на все претензии Украины по Донбассу и Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.