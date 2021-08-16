Эксперт о будущем Афганистана: Талибы - плохие хозяйственники

Как отметил эксперт Дмитрий Журавлёв, будущее Афганистана связано с действиями талибов, которые в прошлом оказались плохими хозяйственниками.

В прошлом боевики "Талибана"* показали себя как очень плохие хозяйственники. Об этом телеканалу "360" заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Ранее стало известно, что "Талибан"* установил контроль над всей афганской территорией, включая Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани уже покинул страну.

Если талибы* вновь развалят экономику, то им придётся вступить в конфликты с соседями, дабы прокормить население Афганистана. Однако это чревато обнулением всех договорённостей.

По мнению эксперта, в такой ситуации у боевиков пока нет желания переходить к экспансии. Поэтому они будут соблюдать обещания, данные США и России.

"Пока им нужно заниматься страной, им нужны эти договорённости. Но вряд ли они смогут их выполнять всегда", - прогнозирует Журавлёв.

* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.