Эксперт о борьбе немцев за "Северный поток - 2": "Чем больше источников энергии, тем лучше

Эксперт Владислав Белов прокомментировал борьбу немцев за "Северный поток - 2", которому угрожают американские санкции. "Чем больше источников энергии, тем лучше", - указал он.

ФРГ продолжает вести борьбу за достройку газопровода "Северный поток - 2". Об этом ИА "Экономика сегодня" поведал глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Ранее американцы вновь предупредили европейские компании о риске введения санкций за участие в строительстве трубопровода. А в феврале из проекта уже вышли 18 компаний.

Немцы заинтересованы в диверсификации источников поставок топлива. Поэтому они заинтересованы не только в "Северном потоке - 2", но им в американском СПГ.

Что касается американцев, то они настаивают, чтобы российский газ поступал только через ГТС Украины.

"Они не против поставок 110 млрд кубов российского газа через Украину, но не через обходные газопроводы. Логики в такой позиции нет: объёмы, которые уйдут на "Северный поток - 2", и так поставляются в ЕС через ГТС Украины", - поведал эксперт.

Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода приведёт к снижению цен на голубое топливо на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы.

"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью телеканалу "360".

По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, при помощи санкций против трубопровода Вашингтон пытается заставить Москву платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.

"Ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - поведала эксперт в интервью РИА ФАН.