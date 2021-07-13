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Эксперт о беспорядках на Кубе: Правы обе стороны
13 июля 2021, 07:25 • 141 • В мире
Профессор Виктор Хейфец отреагировал на беспорядки на Кубе, указав на то, что правы обе стороны.
Массовые протесты на Кубе связаны с тяжёлыми экономическими проблемами населения. Об этом News.ru заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Он затрудняется сказать, каким будет исход акций, так как недовольны даже некоторые силовики. Местные власти винят американские власти, из-за которых Куба находится под американским эмбарго.
"С точки зрения протестующих, это вызвано ущербной экономической моделью. Правы обе стороны", - добавил он.
Как рассказал телеканалу "360" заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, проблемы связаны с санкциями, которые ввел экс-президент США Дональд Трамп.
Свою лепту внесла пандемия, ударившая по туристической отрасли.
"Когда народ выходит на улицы, для этого существуют причины - причины общего порядка или местные. В данной ситуации лозунги носили общий характер", - указал он.
При этом эксперт пока не видит предпосылок для серьёзных протестов. Сами акции пока не были очень крупными.
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