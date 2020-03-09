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Эксперт: ни у Зеленского, ни у Украины нет будущего — это пляски теней угасающего костра

09 марта 2020, 14:35  •  320 • Украина


«Соросята» окончательно разрушили ценность государственной службы на Украине.

Об этом в своём блоге на «Главреде» написал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, комментируя итоги реформ постмайданного правительства.

Эксперт считает, что судорожные попытки Владимира Зеленского найти хоть более-менее компетентных министров в новый Кабмин — апофеоз этого демонтажа госуправления. Он объясняет это тем, что профессионалы уже не хотят связывать себя с этой «жижей», которую еще по старой памяти называют государством Украина.

«Не хотят идти еще и на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло, поэтому тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных "стволов". Короче говоря, олигархи так увлеклись разборками, что пропустили тот момент, когда бестолковые "соросята" запустили под маской борьбы с коррупцией вирус разложения государства», — отметил Романенко.

По словам политолога, Украина оказалась не готова к новой волне мирового кризиса, Зеленский уже упустил время и возможности для проведения необходимых реформ, которые еще могли увеличить эффективность госинститутов и исправить ситуацию, потому что доверился не профессионалам, а рекомендованным кредиторами «соросятам».

«Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке. Зачем тратить им свое время, когда власть имущие назначают себе гигантские премии, распиливают деньги на дурацкие проекты, а он должен помогать государству, которое давит на людей налогами, ограничениями и гуманитарным идиотизмом? Нет уж, выбрали курс на дно, туда и идите. Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра», — высказал своё мнение Юрий Романенко.

Отметим, экс-премьер министр Украины Николай Азаров дал практический совет тем, кто ответственен за подбор кандидатур в нынешнее правительство.

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