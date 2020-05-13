Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спр...
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хм...
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
Главная / В России

Эксперт: Ненецкий округ не был в восторге от идеи «слияния» с Архангельском, но ситуация изменилась

13 мая 2020, 16:20  •  49 • В России

Два северных, огромных по территории и ресурсам и имеющие большую морскую линию субъекта Российской Федерации — Архангельская область и Ненецкий автономный округ — будут объединены в один.

За комментарием "КП" обратилась к известному политологу Дмитрию Солонникову.

- Архангельская область объединяется с Ненецким автономный округом — что это значит?

- Проект объединения обсуждался в первый период больших реорганизаций в стране. Который проходил с 2003-го по 2008-й годы. Тогда шло создание Забайкальского края, Пермского края. Укрупняли Иркутскую область, Камчатский край. Тогда же рассматривали и Архангельск.

- Почему тогда не срослось?

- В планах было — но не реализовали. По ряду причин — и это имеет отражение в том, что видим сегодня. Проблема была в том, что тогда объединялись «слабые» национальные округа с более крупными, сильными соседними субъектами. И идея о том, что будет увеличено федеральное финансирование, улучшена инвестиционная программа, шла в пользу национальных округов. Они были маленькие — их усиливали. Например, Корякский национальный округ, который был на тот момент депрессивнее, присоединяли к Камчатке — округ усиливали.

- Так что по Архангельску?

- Для НАО и Архангельской области ситуация, в общем, другая. Здесь лучше себя чувствовало НАО до 2008-го года, чем Архангельская область. И НАО был не в восторге, что его объединят с соседом. И в плане бюджетного наполнения это было важнее тогда для Архангельской области.

- Из-за сырьевых ресурсов?

- Из-за роста цен на нефть, в первую очередь. Царило ощущение, что у НАО все хорошо — и еще долго будет хорошо. Надо напомнить, что пять объединений тогда произошло — так называемые «матрешечные» регионы слили. Остались два не "литых" субъекта — Тюмень и Ханты-Мансийский округ и Архангельск и НАО.

- Как менялась ситуация?

- Тут наблюдается именно такая ситуация: малые территории более интенсивно развивались. Но в 2008-м разразился кризис. Федеральных денег на поддержку регионов стало меньше. И проекты по слиянию остановились. Когда пошли колебания цен на нефть и газ — получалось, что те регионы не достаточно устойчивы, у которых ориентация только на экспорт углеводородов. У них или густо или пусто.

- Ненецкого автономного округа это тоже коснулось?

- Да, сейчас проблемы у НАО. Взятые под развитие кредиты отдавать нечем. Подвисают соцобязательства и прочее. Архангельская область стала выглядеть получше. Там неоткуда взяться стремительному ухудшению, как в НАО. Сейчас открылось окно возможностей. Чтобы завершить процесс объединения «матрешечных» субъектов. Чтобы НАО слилось с Архангельском.

- Но нефть и газ могут вновь подорожать?

- Конечно, через какое то время цены на нефть - через год или два - опять вырастут. И идея объединения может вновь уйти — но сейчас эта идея объединения актуальна. Под эту актуальность и была сделана рокировка, когда глава НАО Цыбульский перешел в Архангельск, а его заместитель стал и.о. главы НАО.

- Что дало старт процессу?

- Этот проект начал развиваться в момент нового назначения новых и.о. в регионах. Не под нынешнюю избирательную кампанию Цыбульского придумали проект.

- Какие проблемы решит объединение?

- Проект объединения должен решить целый ряд проблемных мест в регионе. Прекратиться конкуренция двух субъектов за глубоководный порт в Арктике на Севморпути. Два порта там не будет никогда. А конкуренция двух субъектов приводила к тому, что порт не появлялся нигде. Когда центр управления и субъект станут едины — решение наконец-то примут. Возможно, это окажется некой сладкой пилюлькой для НАО - и проект будет реализован у них. И он логичнее в НАО, чем в Белом море.

- А кроме порта?

- Проект создания логистической системы. Нарьян-Мар до сих поддерживается из центра России только по воздуху или через северный морской завоз. А тут возможно создание единой логистической сети с Архангельском. Вообще целый ряд проектов становятся более осмысленными. И для них единый субъект более логичен. Но все это не быстрое дело — на полное объединение вряд ли уйдет менее года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 14:20
Мишустин: на доплаты врачам выделили 27,5 миллиардов рублей, а они получили — 4,5!
13 мая 2020, 10:50
«Имеем огромный резерв врачей»: Скворцова рассказала о подготовке медиков к лечению пациентов с COVID-19
13 мая 2020, 12:20
Во многих странах депутатов побольше, чем у нас: Эксперт оценил идею Жириновского вдвое сократить число парламентариев
13 мая 2020, 14:20
Обновленный закон "О полиции" внесен в Госдуму
13 мая 2020, 14:20
Совещание Владимира Путина по поддержке авиаотрасли 13 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
13 мая 2020, 15:50
«Не справился с этим объёмом обращений»: Путин раскритиковал работу портала госуслуг после введения выплат на детей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 21:55
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хмеймим
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
10 мая 2020, 08:56
Бандеровские недобитки устроили провокацию в Харькове
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.