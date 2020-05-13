Эксперт: Ненецкий округ не был в восторге от идеи «слияния» с Архангельском, но ситуация изменилась

Два северных, огромных по территории и ресурсам и имеющие большую морскую линию субъекта Российской Федерации — Архангельская область и Ненецкий автономный округ — будут объединены в один.

За комментарием "КП" обратилась к известному политологу Дмитрию Солонникову.

- Архангельская область объединяется с Ненецким автономный округом — что это значит?

- Проект объединения обсуждался в первый период больших реорганизаций в стране. Который проходил с 2003-го по 2008-й годы. Тогда шло создание Забайкальского края, Пермского края. Укрупняли Иркутскую область, Камчатский край. Тогда же рассматривали и Архангельск.

- Почему тогда не срослось?

- В планах было — но не реализовали. По ряду причин — и это имеет отражение в том, что видим сегодня. Проблема была в том, что тогда объединялись «слабые» национальные округа с более крупными, сильными соседними субъектами. И идея о том, что будет увеличено федеральное финансирование, улучшена инвестиционная программа, шла в пользу национальных округов. Они были маленькие — их усиливали. Например, Корякский национальный округ, который был на тот момент депрессивнее, присоединяли к Камчатке — округ усиливали.

- Так что по Архангельску?

- Для НАО и Архангельской области ситуация, в общем, другая. Здесь лучше себя чувствовало НАО до 2008-го года, чем Архангельская область. И НАО был не в восторге, что его объединят с соседом. И в плане бюджетного наполнения это было важнее тогда для Архангельской области.

- Из-за сырьевых ресурсов?

- Из-за роста цен на нефть, в первую очередь. Царило ощущение, что у НАО все хорошо — и еще долго будет хорошо. Надо напомнить, что пять объединений тогда произошло — так называемые «матрешечные» регионы слили. Остались два не "литых" субъекта — Тюмень и Ханты-Мансийский округ и Архангельск и НАО.

- Как менялась ситуация?

- Тут наблюдается именно такая ситуация: малые территории более интенсивно развивались. Но в 2008-м разразился кризис. Федеральных денег на поддержку регионов стало меньше. И проекты по слиянию остановились. Когда пошли колебания цен на нефть и газ — получалось, что те регионы не достаточно устойчивы, у которых ориентация только на экспорт углеводородов. У них или густо или пусто.

- Ненецкого автономного округа это тоже коснулось?

- Да, сейчас проблемы у НАО. Взятые под развитие кредиты отдавать нечем. Подвисают соцобязательства и прочее. Архангельская область стала выглядеть получше. Там неоткуда взяться стремительному ухудшению, как в НАО. Сейчас открылось окно возможностей. Чтобы завершить процесс объединения «матрешечных» субъектов. Чтобы НАО слилось с Архангельском.

- Но нефть и газ могут вновь подорожать?

- Конечно, через какое то время цены на нефть - через год или два - опять вырастут. И идея объединения может вновь уйти — но сейчас эта идея объединения актуальна. Под эту актуальность и была сделана рокировка, когда глава НАО Цыбульский перешел в Архангельск, а его заместитель стал и.о. главы НАО.

- Что дало старт процессу?

- Этот проект начал развиваться в момент нового назначения новых и.о. в регионах. Не под нынешнюю избирательную кампанию Цыбульского придумали проект.

- Какие проблемы решит объединение?

- Проект объединения должен решить целый ряд проблемных мест в регионе. Прекратиться конкуренция двух субъектов за глубоководный порт в Арктике на Севморпути. Два порта там не будет никогда. А конкуренция двух субъектов приводила к тому, что порт не появлялся нигде. Когда центр управления и субъект станут едины — решение наконец-то примут. Возможно, это окажется некой сладкой пилюлькой для НАО - и проект будет реализован у них. И он логичнее в НАО, чем в Белом море.

- А кроме порта?

- Проект создания логистической системы. Нарьян-Мар до сих поддерживается из центра России только по воздуху или через северный морской завоз. А тут возможно создание единой логистической сети с Архангельском. Вообще целый ряд проектов становятся более осмысленными. И для них единый субъект более логичен. Но все это не быстрое дело — на полное объединение вряд ли уйдет менее года.