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Эксперт: Немецкий прагматизм спасёт "Северный поток - 2" от нападок "зелёных"

14 декабря 2021, 02:05  •  118 • Политика
Немецкий прагматизм спасёт газопровод "Северный поток - 2" от нападок "зелёных" политиков, считает экономист Сергей Фёдоров.
Глава МИД Германии Анналена Бербок не сможет помешать запуску газопровода "Северный поток - 2" из-за немецкого прагматизма. Об этом РИА ФАН заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
Ранее Бербок заявила о том, что трубопровод якобы не соответствует нормам европейского законодательства. Фёдоров считает подобные высказывания ложными.
Когда "Северный поток - 2" только начали строить, то он соответствовал всем требованиям ЕС, включая и экологические. Однако немецкие "зелёные" начали лукавить.
"Этот трубопровод намного экологичнее, чем те, которые существуют и идут через Украину. Поэтому здесь эти претензии "зелёных", что это якобы очень большой урон нанесёт природе, флоре и фауне - это всё, конечно, придумки", - указал он.
Если трубопровод не запустят в срок, Москва может потребовать от Германии выплатить компенсации за задержки. Речь идёт о миллиардах евро, что негативно скажется на экономике Германии, которой придется заплатить неустойку. Поэтому немецкий прагматизм в лице канцлера Олафа Шольца возобладает, а Бербок уймут.
16 ноября немецкие чиновники приостановили процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора трубопровода. Компании придётся реорганизоваться для соответствия немецкому законодательству.
Как заявил газете "Вечерняя Москва" немецкий политолог Евгений Кудряц, немцы предлагали представителям России заплатить миллион евро за решение проблем.
"Но я думаю, что Москва на такой шаг не пойдёт и дождётся запланированного срока завершения сертификации в конце марта 2022 года", - пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива в Европу на долгосрочной основе. Одним из маршрутов как раз и является "Северный поток - 2".
Экономист Андрей Колганов отметил, что Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа за счёт "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут, передаёт телеканал "360".

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