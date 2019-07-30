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Эксперт: Не верю, что американцы сдали Порошенко - он еще вернется из Турции

30 июля 2019, 17:54  •  39 • В России

- Порошенко и его семья в Турции - это бегство за рубеж экс-президента соседней страны ради спасения жизни и имущества?

- Возможность бегства Порошенко муссируется не первый день. Украинская эмиграция об этом говорила неоднократно. Заявляли о том, что имущество Порошено вывозится за границу самолетами. Называли Испанию как страну, где он может осесть.

- Но сейчас то и он, и все его члены семьи действительно покинули страну. Разве это не бегство?

- И ему, и его близким сегодня на Украине более чем не комфортно. Но это не значит, что Порошенко вычеркнут из украинской политической жизни. И что он не может туда вернуться. Надо учитывать, что его, порошенковская партия прошла в Верховную Раду - пусть и с четвертой позиции. Полагать, что его заокеанские кураторы спишут в утиль — наивно. Они даже Михаила Саакашвили в утиль не списали. А Петр Порошенко сделал для них несоизмеримо больше. И чтобы они отдали его на расправу… В это никогда не поверю. Давайте не будем раньше времени бить в барабаны.

- Но ведь против Порошенко возбуждены реальные уголовные дела — или не совсем реальные?

- Все силовые структуры Украины занимаются политикой, а не отстаиванием законности. Одни были полностью подконтрольны Порошенко — и потому Зеленский сейчас начинает чистить СБУ. Другие силовые структуры были полностью подконтрольны Авакову-Коломойскому. И потому уголовные дела то появляются, то исчезают. И это, кстати, ничего не меняет.

- В смысле?

- Почему у нас такая радость от возможности того, что Порошенко возьмут - и посадят в тюрьму? Нам то что? И народу Украины что от этого? Что, курс, заданный Порошенко, отменится? Нынешний режим будет проводить ту же линию, только чуть-чуть другими методами.

- Ну посадка Порошенко - это наказание за кровь, пролитую на Донбассе в годы, когда Порошенко был президентом

- Если бы его посадили за кровь , пролитую на Донбассе — это бы означало, что на Украине коренным образом изменилась власть. Пришли к власти противоположные политические силы. Но если его и посадят — то только для укрепление нынешнего политического режима. Который будет делать все то же самое, только в облегченном виде. Будет заниматься всё той же русофобией, но при том говорить по-русски. А мы будем от восторга прыгать — смотрите, они же по-русски обливают грязью Россию! Там антирусский режим. И от того, что Игрек в этом режиме съест Икс - ничего не изменится. Представьте, если бы во время Великой Отечественной у нас стали бы радоваться тому, что группенфюрер такой то съел группенфюрера такого то.

- Активы сейчас у Порошенко оттяпают?

- Активы сейчас у него начнут уходить обязательным образом. Тот, кто получает власть на Украине, сразу же начинает перераспределять активы в свою пользу. Власть и активы там неразделимы. Порошенко, потеряв власть, прекрасно понимает, что его начнут раскулачивать по полной программе. Вопрос — что именно ему новая власть сохранит. А он ни тем же самым занимался? Когда пришел во власть и начал заниматься «деолигархизацией Украины»? У нас ее почему то с восторгом приняли тогда. Но он тогда сам собирался стать главным олигархом. Однако пришлось делиться с другими, с тем же Ахметовым.

- Больше 50 процентов, что он вернется на Украину?

- Да. Больше 50 процентов. И не думаю, что американцы его полностью вышвырнули. Он им еще понадобится. Ценный кадр. Доказал, что не останавливается ни перед какой кровью, ни перед каким преступлением. И ради своих интересов и ради интересов его хозяев — когда они совпадают.

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