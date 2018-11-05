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Эксперт: Не факт, что убийца нашего контрактника в Гюмри — ярый исламист
05 ноября 2018, 21:24 • 26 • В России
Убийце 21-летнего бойца 102-й базы в Гюмри Дмитрия Ялпаева (кстати, почти ровеснику жертвы) дали 22 года. Приговор в понедельник, 5 ноября, огласил суд общей юрисдикции Ширакской области. Вот как прокомментировал это решение военный эксперт и политолог Александр Жилин.
- Столь строгий приговор своему гражданину — сигнал кому, сигнал о чем?
- Глава Армении Никол Пашинян сегодня демонстрирует максимальную приверженность закону. Ситуация для него такова. Раз он заявил о социальной справедливости, что он пришел на смену коррупционерам, то он обязан показывать пример того, как верховная власть должна относиться к такого рода преступлениям. 22 года — это срок означает, что все было согласовано на самом высоком уровне.
- Так это послание Москве?
- Не думаю что это послание Москве или президенту нашей страны. Это послание своим. Что власть отныне вот так поступает. Тут меньше межгосударственной конъюнктуры, чем внутренне-политической. Это такой прецедент, который можно расценивать как старт строгих переговоров по отношению к другим подозреваемым в преступлениях.
- Россиян или армян?
- Имею виду представителей того клана, на смену которым пришел Пашинян. Сигнал четкий: наступает торжество закона. Схватка между противниками Пашиняна и его сторонниками максимального накала достигает. Есть ощущение, что этим дело не закончится. Коррупционные деньги - они очень безжалостны, когда стреляют…
- Само дело об убийстве поступило в Генпрокуратуру еще в конце апреля прошлого года. Такое ощущение, что при прежней власти оно особо не двигалось.
- Да, и вот приходит новая власть — и меньше чем через полгода выносится суровый приговор. Это тоже признак демонстративности такого решения. Кто-то может сказать, что Пашинян этим приговором хочет послать месседж Кремлю. Я так не думаю. У него ситуация сейчас такая, что он играет со всеми. И правильно делает. У армянского лидера сейчас такая ситуация — стоит ему обратится к народу, и народ вынесет всех. Но она длиться долго не может. Потом может быть волна разочарования.
- То, что убийца Арман Данджугазян в ходе следствия заявил о принадлежности к «Исламскому государству» (запрещенному в России) — несколько странно для армянина.
- Я думаю, что это легенда. Которая придумана для того, чтобы несколько смягчить ситуацию в плане межнациональных отношений. Мол, вот такой отщепенец попался, нехристь какой-то… Ну что с такого полусумасшедшего взять? Скажите спасибо, что в психушку его не посадили. Кстати, легенда про игиловца выгодна и для следствия.
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