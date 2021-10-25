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Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО

25 октября 2021, 07:10  •  198 • Политика
Замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг уверена, что Венгрия, как страна ЕС, способна заблокировать Украине и евроинтеграцию, и путь в НАТО.
Напомним, Россия не раз предупреждала о том, что принятие Украины в Североатлантический альянс станет пересечением "красных линий". Впрочем, и западные страны лишь кормят Киев обещаниями, но принимать Незалежную в Евросоюз и НАТО пока не спешат.
Одна из причин - война в Донбассе. До тех пор, пока этот конфликт имеет место, ни о каком вступлении в альянс и речи быть не может.
Однако, судя по статье замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинды Харинг для журнала National Interest, у Киева есть ещё одна проблема, "которая может подорвать планы Зеленского в отношении НАТО". И, по мнению эксперта, находится эта "проблема", на западе, а не на востоке Украины.
По словам Харинг, есть страна ЕС и Североатлантического альянса, которая с лёгкостью способна "заблокировать вход Киеву" и в Евросоюз, и в НАТО.
"Венгрия умеет создавать трудности для Украины", - высказала свою точку зрения эксперт.
Харинг также добавила, что "сочетание идентичностей может дать Москве шанс сделать жизнь Киева ещё более сложной, чем она есть сейчас".

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