Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Эксперт назвала четыре неразрешимых проблемы Европы: Зима, весна, лето и осень

22 октября 2021, 18:30  •  142 • Политика
Эксперт Наталья Мильчакова назвала четыре неразрешимых проблемы Европы. "Зима, весна, лето и осень", - поведала она.
Польские власти никак не могут простить России постройку газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые поколебали позиции Польши как транзитной страны. Об этом РИА ФАН заявила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Еврокомиссии инициировать расследование в отношении компании "Газпром", которую Варшава заподозрила в причастности к дефициту газа на рынке Европы. При этом нужно понимать, что Москва исправно исполняет свои обязательства перед европейскими партнерами.
Как заявила Мильчакова, после запуска "Северного потока - 2" транзит газа в Германию из России будет поступать в обход Польшу, лишая последнюю доходов. Обвинения со стороны Куртыки абсурдны, так как с начала 2021 года Польша увеличила импорт русского газа на 10%, хотя поляки и угрожали к 2022 полностью отказаться от поставок.
Маловероятно, что ЕК инициирует расследование. Сейчас у Европы на газовом рынке есть четыре неразрешимые проблемы: зима, весна, лето и осень. Причиной является "зеленая реформа", в рамках которой попытка перехода на возобновляемые источники энергии с треском провалилась.
"Ругаться с "Газпромом" бессмысленно - он не виноват, что в Европе летом случилась засуха и европейские ветровые электростанции почти бездействовали", - пояснила эксперт.
Власти Польши зависят от США, поэтому они продолжат делать гадости "Газпрому", максимально затягивая процесс сертификации "Северного потока - 2". Но помешать запуску трубопровода они не смогут.
"Когда по "Северному потоку - 2"газ пойдет в Европу, проамериканским политикам в Польше придется кусать локти и отчитываться перед США о том, почему не справились с поставленной хозяином задачей", - отметила Мильчакова.
Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Андрей Колганов, за счёт "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа. Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут.
"Турецкий поток" также позволяет значительно упростить транзит газа в Турцию и на Балканы.
"У нас появились такие возможности манёвра. И это, конечно, делает эту ветку весьма значимой для наших поставок газа", - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





142
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
22 октября 2021, 08:35
В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
20 октября 2021, 18:40
"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.