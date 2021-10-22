Эксперт назвала четыре неразрешимых проблемы Европы: Зима, весна, лето и осень

Эксперт Наталья Мильчакова назвала четыре неразрешимых проблемы Европы. "Зима, весна, лето и осень", - поведала она.

Польские власти никак не могут простить России постройку газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые поколебали позиции Польши как транзитной страны. Об этом РИА ФАН заявила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Еврокомиссии инициировать расследование в отношении компании "Газпром", которую Варшава заподозрила в причастности к дефициту газа на рынке Европы. При этом нужно понимать, что Москва исправно исполняет свои обязательства перед европейскими партнерами.

Как заявила Мильчакова, после запуска "Северного потока - 2" транзит газа в Германию из России будет поступать в обход Польшу, лишая последнюю доходов. Обвинения со стороны Куртыки абсурдны, так как с начала 2021 года Польша увеличила импорт русского газа на 10%, хотя поляки и угрожали к 2022 полностью отказаться от поставок.

Маловероятно, что ЕК инициирует расследование. Сейчас у Европы на газовом рынке есть четыре неразрешимые проблемы: зима, весна, лето и осень. Причиной является "зеленая реформа", в рамках которой попытка перехода на возобновляемые источники энергии с треском провалилась.

"Ругаться с "Газпромом" бессмысленно - он не виноват, что в Европе летом случилась засуха и европейские ветровые электростанции почти бездействовали", - пояснила эксперт.

Власти Польши зависят от США, поэтому они продолжат делать гадости "Газпрому", максимально затягивая процесс сертификации "Северного потока - 2". Но помешать запуску трубопровода они не смогут.

"Когда по "Северному потоку - 2"газ пойдет в Европу, проамериканским политикам в Польше придется кусать локти и отчитываться перед США о том, почему не справились с поставленной хозяином задачей", - отметила Мильчакова.

Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Андрей Колганов, за счёт "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа. Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут.

"Турецкий поток" также позволяет значительно упростить транзит газа в Турцию и на Балканы.

"У нас появились такие возможности манёвра. И это, конечно, делает эту ветку весьма значимой для наших поставок газа", - пояснил эксперт.