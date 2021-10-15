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Эксперт назвал власть талибов в Афганистане прямой угрозой для России

15 октября 2021, 21:25  •  73 • Политика
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / www.globallookpress.com
В республике ситуация за два месяца после ухода американцев только ухудшилась
Возглавляемый запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" Афганистан несет прямую угрозу нацбезопасности России и всей Центральной Азии. С приходом талибов к власти ситуация в этой стране не только не нормализовалась, а лишь ухудшилась.
Такого мнения придерживается эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, у РФ в Средней Азии есть союзники – это Таджикистан и Казахстан, а также деловые партнеры – это Узбекистан, Киргизия и Туркмения. В целом регион имеет особое значение для Москвы.
"Центральная Азия для России гораздо более важна, чем сам Афганистан. Поэтому афганские угрозы для региона безусловно воспринимаются Россией как угрозы российским интересам", – считает специалист.
По его мнению, в республике все еще готовят смертников, не ведется борьба с действующими группировками террористов и  ухудшается ситуация с наркотрафиком.
"Все это напрямую угрожает России. Не только Центральной Азии. Поэтому (президент РФ Владимир) Путин абсолютно прав, когда говорит, что ситуация в Афганистане ухудшилась. Приход к власти талибов не только не стабилизировал обстановку в стране, но сделал ее еще более опасной для наших интересов", – заявил Серенко.
Эксперт отметил, что только совместными усилиями стран региона можно стабилизировать ситуацию.
Ранее в пятницу, 15 октября, Путин на Совете глав стран СНГ , отвечая на вопрос о возможном исключении "Талибана" из списка организаций, признанных Москвой террористическими, сказал, что не нужно торопиться с официальным признанием талибов.

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