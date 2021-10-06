Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной

Доктор военных наук Константин Сивков назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной. По мнению эксперта, на такой шаг Россию могут вынудить украинские власти.

По мнению Сивкова, в ближайшем времени вероятность открытого военного конфликта между двумя странами довольно низкая, но уже в 2022 году война может начаться. Он отметил, что, накопив значительный силовой перевес на очень узких направлениях, украинские войска могут нанести удар по республикам и даже, возможно, пробить оборону. ВСУ могут попытаться войти вглубь республик с целью дальнейшего выхода на границу с целью отсечения ДНР и ЛНР от России.

По его мнению, в этом случае у России будет оставаться только два выхода: признать гибель республик и с молчаливого согласия дать украинцам растерзать этот регион, что будет грозить внутренними социальными потрясениями, или же выступить в защиту Донбасса, нанеся сокрушительные удары по украинским боевикам.

В беседе с Украина.РУ Сивков уточнил, что второй вариант считает более вероятным.