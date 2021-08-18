Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

Эксперт назвал условия сотрудничества талибов* с Россией

18 августа 2021, 17:05  •  53 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Для получения инвестиций новым властям придется покончить с производством наркотиков
Запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан*", которое пытается сейчас закрепиться у власти в Афганистане, может выполнить свои обязательства перед Москвой и Пекином, поскольку страна нуждается в экономической поддержке. Об этом заявил старший научный сотрудник Института ответственного госуправления Куинси Анатоль Ливен.
По его словам, талибы, например, ради получения от РФ субсидий местным фермерам могли бы снизить уровень торговли наркотиками.
Британский эксперт считает, что со стороны представителей радикального движения было бы безумием не выполнить свои обещания, данные международному сообществу, в частности, связанные с поддержкой джихадизма.
"Помимо прочего, им нужны китайские инвестиции. Я также жду, что они поборются с героиновой индустрией, если Россия и другие страны предоставят компенсации для фермеров", – сказал "Ленте.ру" Ливен.
В последнем случае он имел в виду тех афганских аграриев, которые продолжают на сегодняшний момент времени выращивать опийный мак.
При наилучшем развитии событий Афганистан может превратиться в суннитскую версию Ирана, полагает эксперт клуба "Валдай". Британец прогнозирует, что РФ, КНР, Пакистан и Иран, а также большая часть стран Ближнего Востока признают новую афганскую власть, в отличие, от США.
Накануне, представители "Талибана" дали свою первую пресс-конференцию. На ней, кроме прочего, были объявлены первые шаги руководства и обозначены основные приоритеты в строительстве государства. Так, талибы обещали прекратить производство наркотиков. А сегодня призвали граждан сдать уполномоченным органам оружие и боеприпасы.
*запрещенная в России организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





53
Источник
Похожие новости
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 11:35
Байден извинился перед Путиным за нанесенное оскорбление
18 августа 2021, 11:35
Бородай — о газовой "пощёчине" Украине: "Может, случайность, может, нет"
18 августа 2021, 13:25
Готовность русских к любой войне американец доказал на аптечках
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Росси...
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме...
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 19:45
"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
16 августа 2021, 06:25
Банановая республика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.