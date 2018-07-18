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Эксперт назвал условия для достижения договорённостей между Россией и Украиной по газу

18 июля 2018, 13:54  •  150 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.
 
© Reuters
 

«То, что Россия предлагает продолжить сотрудничество, — по сути, это как предложение к переговорам, в ходе которых можно будет решить все проблемы, в том числе со сроком продления транзита через Украину российского газа», — заявил эксперт.

По его словам, если убрать политическую составляющую из переговоров, то вполне возможно и продолжить транзит, и увеличить его объёмы.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что прошедшая в Берлине встреча представителей Украины, России и ЕК по транзиту газа была спокойной и продуктивной.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.

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