Эксперт назвал условия для достижения договорённостей между Россией и Украиной по газу

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.

«То, что Россия предлагает продолжить сотрудничество, — по сути, это как предложение к переговорам, в ходе которых можно будет решить все проблемы, в том числе со сроком продления транзита через Украину российского газа», — заявил эксперт.

По его словам, если убрать политическую составляющую из переговоров, то вполне возможно и продолжить транзит, и увеличить его объёмы.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что прошедшая в Берлине встреча представителей Украины, России и ЕК по транзиту газа была спокойной и продуктивной.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.