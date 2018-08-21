Эксперт назвал ультиматумом озвученные Трампом условия для рассмотрения снятия санкций с России

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление американского президента Дональда Трампа о готовности рассмотреть снятие санкций с России, если Москва предпримет шаги для совместной работы с США по Сирии и Украине.

«Я думаю, что слова Трампа можно трактовать в нескольких аспектах: прежде всего, это то, что Трамп пытается улучшить свои позиции по отношению к американскому избирателю перед выборами в конгресс; во-вторых, скорее это выглядит как определённый ультиматум, чем предложение о сотрудничестве. Совершенно очевидно, что на территории Сирии Россия не может пойти на уступки, особенно в преддверии полного «очищения» территории САР от ИГ* и ряда других группировок», — отметил Безпалько.

Как добавил эксперт, не совсем понятно, что имеет в виду Трамп, говоря о сотрудничестве по Украине, поскольку США не являются гарантами Минских соглашений.

«Если в данной ситуации имеется в виду то, что озвучил Волкер (специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины. — RT), а он требовал односторонних уступок, передачи контроля над границей украинским силовикам, то подобный подход неприемлем. Это противоречит духу, букве Минских соглашений. Украина даже не собирается делать вид, что хочет их исполнять», — заключил Безпалько.

Ранее Трамп назвал условия для рассмотрения вопроса о снятии санкций с России.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.