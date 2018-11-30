Эксперт назвал цель обысков СБУ у настоятеля Киево-Печерской лавры

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в разговоре с RT предположил, для чего СБУ проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

«С целью оказать давление и нейтрализовать противника автокефалии. Совершенно не удивлюсь, если там найдут что угодно… Типичный механизм давления, который стар как сам мир. Всё происходит в рамках политики нынешней украинской власти. Этого следовало ожидать. Думаю, это не последний обыск и не у последнего архиерея», — сказал он.

Силантьев также добавил, что Киево-Печерская лавра является «ключевым монастырём» Украины. В связи с этим, предположил эксперт, СБУ начала именно с него.

Ранее стало известно, что СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры.