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Эксперт назвал цель обысков СБУ у настоятеля Киево-Печерской лавры
30 ноября 2018, 17:39 • 85 • Украина
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в разговоре с RT предположил, для чего СБУ проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Reuters
«С целью оказать давление и нейтрализовать противника автокефалии. Совершенно не удивлюсь, если там найдут что угодно… Типичный механизм давления, который стар как сам мир. Всё происходит в рамках политики нынешней украинской власти. Этого следовало ожидать. Думаю, это не последний обыск и не у последнего архиерея», — сказал он.
Силантьев также добавил, что Киево-Печерская лавра является «ключевым монастырём» Украины. В связи с этим, предположил эксперт, СБУ начала именно с него.
Ранее стало известно, что СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры.
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