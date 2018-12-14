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Эксперт назвал Трампа главным российским политиком 2018 года - с одной оговоркой

14 декабря 2018, 19:54  •  71 • Политика
Политтехнолог Андрей Колядин назвал американского президента Дональда Трампа главным политиком, который оказывал наибольшее влияние на жизнь российского общества в уходящем 2018 году. У Трампа, сказал эксперт в комментарии Царьграду, был только один реальный конкурент на этом поле.
Если оценивать российских политиков по тому влиянию, которое они оказали на жизнь общества в уходящем 2018 году, то одним из бесспорных лидеров является президент США Дональд Трамп, уверен политтехнолог Андрей Колядин.
"Никто за последние годы не влиял так на российскую политику, как он. Ни о ком так много не говорили в нашей стране. Ни с кем так много не связывали всяких надежд и разочарований", - пояснил он в разговоре с Царьградом.
Это забавно и грустно звучит, признает эксперт, но американский лидер в нашей стране известнее, чем многие и многие другие политики, за одним исключением.
Дело в том, поясняет Колядин, что российская политическая система имеет свою специфику. Ее никак нельзя назвать публичной, и потому сложно говорить о разнообразии мнений, фигур и персон.
"Просто так сложилось за последние годы, что у нас есть одна вертикаль власти, президентская, есть президент как представитель и руководитель этой вертикали, и, соответственно, основная часть людей, вспоминая о тех политиках, которые что-то могут сделать в этой стране, говорят о Путине", - уточнил собеседник Царьграда.
И законодательная власть, и институты гражданского общества в России развиты недостаточно сильно, пояснил политтехнолог. Поэтому изрядная часть жизни у нас так или иначе связана с единственным политиком, которого знает население и который реально влияет на жизнь людей.
Мнение эксперта совпадает с итогами опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Среди ответов на вопрос "Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы Человеком года?" президент России Владимир Путин лидирует с большим отрывом. За него проголосовали 29% респондентов.
Вторым по популярности и признанию заслуг стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он набрал 7% мнений. Также больше 2% досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, главе Минобороны Сергею Шойгу и довольно неожиданно директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
При этом 17% опрошенных сказали, что никого из политиков не готовы назвать Человеком года, а еще 34% респондентов просто-напросто затруднились с ответом.
То, что Владимир Путин оказался на первом месте при голосовании за звание "Человека года", вполне закономерно. Как показывает еженедельный замер ФОМ, около 50% жителей страны неизменно позитивно оценивают деятельность президента. Еще 25% колеблются от позитивных до негативных оценок в зависимости от ситуации.
Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, 48% респондентов проголосовали бы за пятый срок Владимира Путина. А 63% жителей России говорят о том, что глава государства исключительно хорошо выполняет свои обязанности.
Напомним, и Владимир Путин, и Дональд Трамп вошли в шорт-лист журнала Time, который ежегодно присваивает свое звание "Человек года". Но при итоговом голосовании эксперты выбрали целую группу журналистов, которые пострадали или были убиты за свою деятельность в уходящем году. Это репортеры из Саудовской Аравии, США, Филиппин и Мьянмы.
О судьбе Кирилла Вышинского, арестованного на Украине главного редактора портала РИА "Новости Украина", при этом забыли.

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