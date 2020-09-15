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Эксперт назвал сценарии ухода Лукашенко с поста президента

15 сентября 2020, 00:25  •  71 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Бацьке не оставили большого маневра, чтобы объявить о своей отставке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден будет рано или поздно покинуть свой пост под давлением не стихающих уже месяц протестов. К такому выводу пришел белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он назвал несколько сценариев развития событий в Республике.
Эксперт считает, что акции неповиновения бацьке и непризнания результатов президентских выборов будут продолжаться, принимая все новые формы. По его мнению, для действующего главы государства "все плохо закончится".
"Эти протесты в конечном итоге приведут к уходу Александра Лукашенко из политики. Он хочет демонстрировать сейчас свою силу, контроль ситуации, но практически он проиграл", – сказал в интервью "Эксперту" Болкунец.
По его словам, сам бацька осознает, что экономика страны при его власти будет лишь падать, поскольку никто из инвесторов, включая и российских, не даст в Республику ни копейки. Он напомнил, что после открытия уголовных дел в отношении Беларусбанка финучреждения из РФ закрыли кредитные линии для Минска.
"Требование у всех одно – отставка Лукашенко", – подчеркнул эксперт.
Власти России, отметил политолог, совершают большую ошибку рядом своих действий по отношению к Республике, например, в области информационного потока, тем самым отталкивая часть белорусского народа от Москвы. В частности, РФ должна наладить диалог с Координационным советом, созданным оппозиционерами, т.к. там есть пророссийски настроенные граждане, полагает Болкунец.
"В Белоруссии могут появиться здравые силы, которые поддержат сближение с Россией, но для этого Москва должна задать посыл, чтобы антироссийские настроения в Белоруссии не увеличивались", – подчеркнул политолог.
Он добавил, что сам Лукашенко никогда не пойдет ни на какие переговоры с оппозицией, потому что считает их представителей личными идейными врагами.
В качестве вероятных сценариев дальнейших событий эксперт назвал постепенное затухание протестов, и тогда бацька продолжит "репрессии" или сделает все, чтобы выдавить за пределы страны активистов.
Вторым вариантом может быть уход Лукашенко со своего поста, передача власти главе кабмина, новые выборы и принятие обновленной Конституции.
Третий сценарий – это сначала проведение конституционной реформы, а затем выборы лидера нации. Данный вариант самый реалистичный и удобный для всех, считает Болкунец, причем он устраивает и Москву.
"Я ожидаю, что именно в таком русле пройдет завершение политического кризиса", – констатировал он.
Тогда успокоится и белорусское общество, в ином случае "затраты в процессе будут увеличиваться, а платить за все, как и всегда, будет Россия".
Напомним, сегодня Лукашенко находится в Сочи. Его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов. Еще до закрытой части беседы глав государств стало известно, что Москва выделит Минску кредит на $1,5 млрд, сейчас министры финансов ведут соответствующую, передает РИА "Новости".

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