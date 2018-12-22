Эксперт назвал странным заявление главы «Нафтогаза» о проблемах с закупкой газа

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT заявление главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможных трудностях с закупкой газа у компании в начале 2019 года.

«Странно, что у «Нафтогаза» не хватает денег. Они получают очень солидные средства от транзита при очень маленьких затратах на это. Никаких инвестиций в поддержание и развитие системы они не делают. Кроме того, цены на газ на Украине подняты до уровня импортного паритета, причём на весь объём газа, включая украинскую добычу. В принципе денежный поток у «Нафтогаза» должен быть серьёзным. Если они заявляют, что он отрицательный, то это говорит о том, что там не совсем чисто с финансовыми потоками», — сказал он.

Гривач также не исключил, что в связи с этим заявлением могут быть серьёзные проверки «Нафтогаза» в ближайшее время.

Ранее глава «Нафтогаза» рассказал о проблемах с закупкой газа.