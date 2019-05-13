Эксперт назвал сроки примирения России и Украины: "Вопрос в том, какая цена?"

В интервью украинскому изданию "Обозреватель" российский публицист Станислав Белковский ушёл от прямого ответа на провокационный вопрос о расплате России за якобы начатую ею войну на Украине.

"Когда разведённые муж и жена сходятся, они, что, должны просить друг у друга прощения и требовать контрибуцию? Если да, то они никогда не сойдутся обратно, - пояснил политический эксперт. - Вопрос в том, хотим мы этого или нет".

При этом он обратил внимание на один существенный момент - цену вопроса.

"Вопрос в том, какая цена мероприятия: помириться или выпендриваться?" - отметил Белковский, напомнив, что прошлая украинская власть предпочитала выпендриваться на словах, но по факту продолжала торговлю с Россией.

Эксперт высказался и о примирении Москвы и Киева, назвав возможные сроки этого события. По его мнению, подобное случится не ранее чем через 15 лет.

"Примирение означает взаимные объятия и забыть обиды. Этого не будет сразу, я согласен, - пояснил публицист. - Но лет через 15 вполне возможно".