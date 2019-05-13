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Эксперт назвал сроки примирения России и Украины: "Вопрос в том, какая цена?"

13 мая 2019, 12:54  •  67 • Политика
Российский публицист Станислав Белковский в интервью украинскому изданию назвал сроки примирения России и Украины. По его словам, это "лет через 15 вполне возможно". При этом он обратил внимание на один момент: "Вопрос в том, какая цена?"
В интервью украинскому изданию "Обозреватель" российский публицист Станислав Белковский ушёл от прямого ответа на провокационный вопрос о расплате России за якобы начатую ею войну на Украине.
"Когда разведённые муж и жена сходятся, они, что, должны просить друг у друга прощения и требовать контрибуцию? Если да, то они никогда не сойдутся обратно, - пояснил политический эксперт. - Вопрос в том, хотим мы этого или нет".
При этом он обратил внимание на один существенный момент - цену вопроса.
"Вопрос в том, какая цена мероприятия: помириться или выпендриваться?" - отметил Белковский, напомнив, что прошлая украинская власть предпочитала выпендриваться на словах, но по факту продолжала торговлю с Россией.
Эксперт высказался и о примирении Москвы и Киева, назвав возможные сроки этого события. По его мнению, подобное случится не ранее чем через 15 лет.
"Примирение означает взаимные объятия и забыть обиды. Этого не будет сразу, я согласен, - пояснил публицист. - Но лет через 15 вполне возможно".

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