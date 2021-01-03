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Эксперт назвал способ переиграть США с санкциями против "Северного потока - 2" и демаршем Норвегии

03 января 2021, 23:35  •  64 • Политика
Норвежская DNV GL отказалась выдавать "Северному потоку - 2" сертификат. По словам эксперта, на европейские компании можно не надеяться, но есть один способ переиграть американцев.
Из-за страха перед санкциями США норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток - 2" после завершения его строительства. Что делать в такой ситуации, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, если следовать опыту предыдущих санкций, то на европейские компании, в плане сертификации газопровода, можно не рассчитывать. Даже если ЕС даст какие-то гарантии или предоставит пути обхода санкций, то европейские компании всё равно не рискнут ослушаться США.
В это связи наиболее приемлемым вариантом является привлечение российской компании к сертификации проекта. Тем более что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать.
Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как "Северный поток - 2", и именно она выдаёт сертификаты,
- сказал Игорь Юшков в комментарии для RT.
Напомним, что США прикладывают все усилия, чтобы остановить успешное завершение проекта газопровода. Для этого ведены санкции против судов, занимающихся строительством газопровода. Это напугало европейских подрядчиков и затормозило строительство примерно на год, однако сейчас оно возобновлено благодаря российским кораблям. В этой связи в Вашингтоне нашли новый способ вставить палки в колёса проекта.
США сами хотят продавать в Европу газ. Однако голубое топливо из России гораздо дешевле, по сравнению с американским. Поэтому проект "Северный поток - 2" - главная угроза экономическим планам США.

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