Эксперт назвал спланированный десятилетиями удар США по России: Ответ отработан тоже

Соединённые Штаты Америки уже более 70 лет отрабатывают нанесение ударов по России с воздуха. При этом кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом - именно на этом направлении США и прорабатывают нанесение ударов. Об этом Владислав Шурыгин заявил в беседе с "Известиями".

Таким образом он прокомментировал участившиеся полёты американской стратегической авиации в Арктике.

По словам эксперта, кратчайший маршрут из США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири проходит через Арктику.

Он уточнил, что после закрытия СССР арктического направления системами ПВО США были вынуждены перейти на крылатые ракеты. Для этого им необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны.

Шурыгин объяснил, что этот элемент американцы и отрабатывают.

При этом российской стратегической авиации тоже есть чем ответить. Российские лётчики не прекращают отрабатывать соответствующие действия.