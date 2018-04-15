Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рябков: выйти на разумный компромисс по проекту резолюции в СБ ООН по Сирии буде...
«Часть политической мифологии Турции»: почему споры о происхождении Роксоланы не...
Удар по Сирии и вопрос о "мультяшных" видеороликах
Советское оружие пришлось Асаду по вкусу
Главная / Украина

Эксперт назвал смешным заявление о том, что ВСУ являются одной из самых эффективных армий в Европе

15 апреля 2018, 20:39  •  74 • Украина
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.
 
Reuters
 

«Такое заявление звучит просто смехотворно. Четыре года разгрома, потерь и неспособности выстроить нормальную вертикаль управления в ВСУ. Огромные проблемы с оборонно-промышленным комплексом и ни одного доказательства, что эта армия что-то может сделать. Впрочем, для Порошенко это типичные рассуждения в контексте Евросоюза, поскольку для европейцев враньё уже стало общепринятой нормой. В этом смысле украинский лидер, который рассказывает, что Украина идёт в Евросоюз и НАТО, действительно присоединился к ним», — сказал он.

Коновалов добавил, что стремление президента Украины вступить в НАТО тщетно, поскольку украинская армия просто не попадает под заданные стандарты.

«Вообще, не нужно являться частью альянса для того, чтобы быть самостоятельной и мощной армией. Другое дело, что господин Порошенко хочет, чтобы ВСУ были армией НАТО. Но даже это невозможно по той причине, что нет в Вооружённых силах Украины ни одной составляющей, которая могла бы устроить альянс. У них процветает коррупция, постоянные поражения и проигрыши на всех направлениях», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что за последние четыре года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
14 апреля 2018, 15:39
Молдавский премьер хочет изгнать российских миротворцев из Приднестровья
14 апреля 2018, 18:39
Порошенко назвал ракетный удар США и их союзников по Сирии «оправданным шагом»
15 апреля 2018, 20:39
Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»

15 апреля 2018, 01:09
«Издевательство над людьми»: украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках
14 апреля 2018, 18:39
Госпогранслужба Украины заявила о задержании россиянина с поддельным паспортом
15 апреля 2018, 12:24
У здания "Киевэнерго" произошел взрыв
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 апреля 2018, 09:39
Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!»
10 апреля 2018, 07:39
Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом
12 апреля 2018, 08:24
Колючий Донбасс
14 апреля 2018, 15:39
У безумного Трампа дуркуют даже умные «Томагавки»
12 апреля 2018, 19:39
«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американские «Томагавки»
09 апреля 2018, 08:55
Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.