Эксперт назвал смешным заявление о том, что ВСУ являются одной из самых эффективных армий в Европе

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

«Такое заявление звучит просто смехотворно. Четыре года разгрома, потерь и неспособности выстроить нормальную вертикаль управления в ВСУ. Огромные проблемы с оборонно-промышленным комплексом и ни одного доказательства, что эта армия что-то может сделать. Впрочем, для Порошенко это типичные рассуждения в контексте Евросоюза, поскольку для европейцев враньё уже стало общепринятой нормой. В этом смысле украинский лидер, который рассказывает, что Украина идёт в Евросоюз и НАТО, действительно присоединился к ним», — сказал он.

Коновалов добавил, что стремление президента Украины вступить в НАТО тщетно, поскольку украинская армия просто не попадает под заданные стандарты.

«Вообще, не нужно являться частью альянса для того, чтобы быть самостоятельной и мощной армией. Другое дело, что господин Порошенко хочет, чтобы ВСУ были армией НАТО. Но даже это невозможно по той причине, что нет в Вооружённых силах Украины ни одной составляющей, которая могла бы устроить альянс. У них процветает коррупция, постоянные поражения и проигрыши на всех направлениях», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что за последние четыре года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе.