Эксперт назвал слова Порошенко об освобождении Украины от «агрессора» предвыборной кампанией

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о наличии у него чёткого видения того, что делать в ближайшие пять лет и, в частности, как консолидировать усилия для освобождения Украины от «агрессора».

«Такие лозунги можно воспринимать как продолжающуюся предвыборную кампанию. Другое дело, что большинством украинцев подобные заявления Порошенко будут восприняты крайне негативно, поскольку они прекрасно понимают, что этот человек врёт, пытаясь в очередной раз остаться у власти… Складывается впечатление, что сам Порошенко и в президентском окружении уже забыли его предвыборные обещания во время предыдущей избирательной кампании. Они совершенно ничем не отличаются от того, что было озвучено в настоящий момент», — отметил эксперт.

Денисов также добавил, что ситуация для украинского лидера складывается не лучшим образом, поскольку его электоральный рейтинг позволяет претендовать на четвёртое или пятое место в предстоящей президентской гонке.

Однако, по словам эксперта, у Порошенко нет иного пути, кроме как в очередной раз попытаться переизбраться.

«Если он не станет следующим президентом Украины, то будущего у него нет совершенно никакого — ни политического, ни как бизнесмена, поскольку существует большое количество людей и на Украине, и за её пределами, с которыми он успел разругаться, забрать бизнес, политические проекты и СМИ. Ему, конечно, никто уже спокойной жизни не даст. Только он отойдёт от власти, как его тут же «обнулят» бывшие партнёры», — подчеркнул Денисов.

Ранее Порошенко заявил о наличии у него чёткого видения того, что делать в следующие пять лет, в частности, как обеспечить мир на Украине и консолидировать усилия для её освобождения от «агрессора».