Эксперт назвал скрытое оружие сдерживания Запада

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о скрытом оружии сдерживания Запада, о котором знают далеко не все.

Многие привыкли к разговорам о ядерном оружии как последнем аргументе против нападения на ту или иную страну. Однако в современном мире не только ядерные ракеты призваны предотвращать военную агрессию.

У России есть ещё один инструмент сдерживания - система ПВО и ПРО. Кнутов в разговоре с "Народными новостями" отметил, что средства противоракетной и противовоздушной обороны - это не просто щит. Это ещё и оружие, способное оставить противника беззащитным.

Войска ПВО и ПРО России способны уничтожать не только летательные аппараты и ракеты, но даже перехватывать боевые блоки в космосе и разрушать вражеские спутники. Таким обрзом, Россия может оставить противника без наблюдения и каналов управления - вещей, которые жизненно необходимы при организации обороны.

То есть это уже становится оружием стратегического сдерживания,

- подчеркнул Кнутов.