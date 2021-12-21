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Эксперт назвал скрытое оружие сдерживания Запада
21 декабря 2021, 16:40 • 141 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о скрытом оружии сдерживания Запада, о котором знают далеко не все.
Многие привыкли к разговорам о ядерном оружии как последнем аргументе против нападения на ту или иную страну. Однако в современном мире не только ядерные ракеты призваны предотвращать военную агрессию.
У России есть ещё один инструмент сдерживания - система ПВО и ПРО. Кнутов в разговоре с "Народными новостями" отметил, что средства противоракетной и противовоздушной обороны - это не просто щит. Это ещё и оружие, способное оставить противника беззащитным.
Войска ПВО и ПРО России способны уничтожать не только летательные аппараты и ракеты, но даже перехватывать боевые блоки в космосе и разрушать вражеские спутники. Таким обрзом, Россия может оставить противника без наблюдения и каналов управления - вещей, которые жизненно необходимы при организации обороны.
- подчеркнул Кнутов.
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