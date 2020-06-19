Эксперт назвал семь лживых фактов по трагедии МН17 в суде

В первую очередь Антипов напомнил о тысячах поражающих элементов, о которых говорится в следствии.

"Как минимум несколько сотен должны были прошить кабину пилотов и самих пилотов насквозь. Но на полу кабины пилотов сквозных отверстий не более полутора десятков", - отметил он.

Вторым пунктом эксперт отметил то, что тело командира корабля, который от эпицентра взрыва "БУКа" находился не далее трёх метров (по утверждению голландцев), должно было представлять собой дуршлаг от многочисленных отверстий от поражающих элементов "БУКа".

"Но на имеющихся фото КВС нет ничего подобного. И на втором пилоте тоже нет многочисленных сквозных ран", - подчеркнул Антипов.

В-третьих, "тепловой фронт ударной волны при взрыве "БУКа" (а он, по утверждению голландцев, взорвался вверху слева от кабины пилотов) должен был достигнуть тела КВС сверху", - напомнил эксперт.

Он отметил, что, однако, на теле КВС целы брюки, ботинки, а левая нога с задней стороны бедра (т.е. с нижней стороны, когда человек сидит) локально выгорела до кости. А передняя (верхняя) сторона бедра с тканью брюк совершенно целая.

Четвёртым пунктом Антипов напомнил об аудиозаписи переговоров.

"Голоса озвучивают текст переговоров, который очень сильно не совпадает по текстуре стенограммы, которую голландцы опубликовали в своём официальном заключении шесть лет назад. Поэтому либо они всем врали тогда, публикуя заведомо ложную стенограмму, что маловероятно, либо сейчас в суде звучит грубая фальсификация вещдока", - сказал собеседник Царьграда.

При этом Антипов добавил, что в противном случае стенограмма и аудиозапись совпали бы между собой вплоть до возгласов диспетчеров и были бы идентичны друг другу.

"А этого, как я уже доказал, даже близко нет", - подчеркнул он.

Пятым пунктом Антипов добавил, что на реконструкции самолёта были представлены видоизменённые уже в Голландии вещдоки. В частности, передний гермошпангоут.

В-шестых, несмотря на то что был изготовлен полный каркас самолёта, на который навешивали обломки фюзеляжа, голландцы навесили только переднюю, нужную им часть, отметил Антипов.

"А центральную не стали навешивать, хотя эти обломки у них есть. И именно они являются "говорящими" не в их пользу", - объяснил эксперт.

В-седьмых, Антипов напомнил о том, что на презентации реконструкции был выставлен диффузор левого двигателя со сквозными отверстиями. Но закреплён на постаменте он был так, что кольцо диффузора было повёрнуто в нештатное положение таким образом, чтобы зрители не смогли оценить направления, откуда вылетели частицы, пробившие насквозь диффузор.

"А если правильно закрепить диффузор, тогда бы все увидели, что осколки летели от центральной части фюзеляжа", - подчеркнул эксперт.