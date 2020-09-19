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Эксперт назвал самый оправданный и необходимый шаг Лукашенко
19 сентября 2020, 12:35 • 236 • Политика
Политолог Юрий Самонкин назвал оправданным и необходимым решение Лукашенко закрыть границы с Литвой, Польшей и Украиной. "Именно там находятся подготовительные лагеря украинских неонацистов и коммерческие организации, готовящие специалистов по развалу постсоветского пространства", - подчеркнул эксперт.
Решение президента Белоруссии о закрытии границы с Литвой, Польшей и Украиной является оправданным и необходимым для восстановления безопасности внутри страны. Такого мнения придерживается политолог и президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин.
Он указал, что в случае с Белоруссией агрессия против страны идёт не напрямую из Вашингтона или Брюсселя, а из Киева и стран Прибалтики. По словам политолога, именно там расположены тренировочные лагеря украинских неонацистов и коммерческие организации, готовящие специалистов по развалу постсоветского пространства. Кроме того, именно в Литве находится сейчас Светлана Тихановская, которую ЕС и США называют "избранным президентом Белоруссии".
Политолог добавил, что Лукашенко также следовало бы поднять вопрос о вмешательстве в суверенитет Белоруссии на Совбезе ООН. Эксперт считает, что если бы белорусские дипломаты внесли соответствующую резолюцию в Совбез, то Россия и Китай наверняка бы её поддержали и постарались бы сделать рабочим документом.
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