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Эксперт назвал саботажем Минских соглашений поведение Геращенко на переговорах по Донбассу
26 июля 2018, 13:39 • 43 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT рассказал о причинах срыва переговоров в Минске представителем Украины Ириной Геращенко.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
«Во-первых, это определённая реакция на встречу Путина и Трампа. В реальности, конечно, украинское руководство не может каким-то образом существенно влиять ни на руководство России, ни на руководство США, но оно может такими мелкими скандалами демонстрировать своё неудовольствие. Во-вторых, Украина продолжает свою прежнюю линию. Она не то что не хочет выполнять, имплементировать Минские соглашения, она даже не делает вид, что хочет и готова их выполнять. Такое поведение вполне вписывается в модель, которая на Украине выстраивается по отношению ко всему минскому процессу», — пояснил эксперт.
По его словам, поведение украинского представителя также можно объяснить предстоящими выборами в стране.
«Здесь каждый будет демонстрировать свой радикализм, патриотизм, сверхлюбовь к Украине, для того чтобы попытаться набрать очки на предстоящих парламентских и президентских выборах», — заключил Безпалько.
Ранее сообщалось, что представитель Киева сорвала встречу в Минске по Донбассу.
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