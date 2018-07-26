Эксперт назвал саботажем Минских соглашений поведение Геращенко на переговорах по Донбассу

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT рассказал о причинах срыва переговоров в Минске представителем Украины Ириной Геращенко.

«Во-первых, это определённая реакция на встречу Путина и Трампа. В реальности, конечно, украинское руководство не может каким-то образом существенно влиять ни на руководство России, ни на руководство США, но оно может такими мелкими скандалами демонстрировать своё неудовольствие. Во-вторых, Украина продолжает свою прежнюю линию. Она не то что не хочет выполнять, имплементировать Минские соглашения, она даже не делает вид, что хочет и готова их выполнять. Такое поведение вполне вписывается в модель, которая на Украине выстраивается по отношению ко всему минскому процессу», — пояснил эксперт.

По его словам, поведение украинского представителя также можно объяснить предстоящими выборами в стране.

«Здесь каждый будет демонстрировать свой радикализм, патриотизм, сверхлюбовь к Украине, для того чтобы попытаться набрать очки на предстоящих парламентских и президентских выборах», — заключил Безпалько.

Ранее сообщалось, что представитель Киева сорвала встречу в Минске по Донбассу.