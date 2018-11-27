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Эксперт назвал пять стран – потенциальных покупателей российского танка «Армата»

27 ноября 2018, 18:24  •  79 • В мире
Новейший российский танк «Армата» может в скором времени оказаться на вооружении стран Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. В некоторых из них эта боевая машина может потеснить военную технику западных стран, считает специалист в области политики и обороны Чарли Гао.
Так, приобрести «Армату» могут Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас танковый парк этой страны составляют французские LeClerc, однако репутация этой боевой машины оказалась несколько подпорченной при испытаниях с применением противотанковой ракеты «Конкурс». Если «Армата» окажется более устойчивой к лобовому попаданию ракеты, то Эмираты могут отдать предпочтение этому танку. Тем более, что эта страна уже имеет на вооружении российские БМП-3 и является потенциальным покупателем нового истребителя Су-57.
Алжир ранее приобрел у России большую партию российских танков Т-90. Пополнив парк боевых машин «Арматой», страна имеет все шансы стать обладательницей самых мощных вооруженных сил в своем регионе и даже на всем африканском континенте. Правда, больше чем на несколько машин у Алжира вряд ли хватит средств, отмечает эксперт.
В приобретении «Арматы» заинтересована Индия. Конкурентами российского танка в рамках контракта FRCV могут стать корейская и украинская боевые машины, в то время как техника США и других западных стран слишком тяжела для индийской почвы.
Закупать российскую военную технику продолжает и Китай, несмотря на развитие собственной отрасли. По мнению Гао, Пекин может купить «Армату» с целью перенять технологии и создать свою конкурентоспособную версию танка для экспорта.
Еще один вероятный покупатель – Египет. Эта страна, следуя примеру Ирака, постепенно отказывается от американских «Абрамсов». Эксперт отмечает, что Египет может стать импортером «Арматы», правда, не в ближайшем будущем. В прошлом году страна заказала партию других российских танков – Т-90, поэтому пополнять парк техники будет не скоро.

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