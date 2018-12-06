Эксперт назвал провокацией проход эсминца США вблизи российской базы

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ракетный эсминец США McCampbell прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.

Как отмечается в тексте заявления представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, эсминец прошёл, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России».

«Проход американского эсминца — это, скорее всего, некое продолжение провокации, которая должна поддерживать в информационном пространстве идею, чтобы отпустили украинских моряков и отдали корабли ВМС Украины», — выразил мнение Кошкин.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец США прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.





