|
Эксперт назвал провокацией проход эсминца США вблизи российской базы
06 декабря 2018, 10:09 • 183 • Украина
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ракетный эсминец США McCampbell прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.
globallookpress.com © U.S. Navy/ wikipedia.org
Как отмечается в тексте заявления представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, эсминец прошёл, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России».
«Проход американского эсминца — это, скорее всего, некое продолжение провокации, которая должна поддерживать в информационном пространстве идею, чтобы отпустили украинских моряков и отдали корабли ВМС Украины», — выразил мнение Кошкин.
Ранее стало известно, что ракетный эсминец США прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.
Подпишитесь на нас
183
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
04 декабря 2018, 04:56
|
04 декабря 2018, 16:09
|
30 ноября 2018, 04:54
|
05 декабря 2018, 18:09
|
02 декабря 2018, 15:24
|
30 ноября 2018, 17:54
|
01 декабря 2018, 19:54