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Эксперт назвал преследованием свободы слова действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

15 мая 2018, 12:24  •  54 • Украина
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью RT прокомментировал проведённый Службой безопасности Украины (СБУ) обыск в киевском офисе РИА Новости Украина.
 
© Пресс-служба президента Украины
 

«Ничего, к сожалению, не меняется на Украине в плане свободы слова и преследований за альтернативную точку зрения. Безусловно, вызывают возмущение подобного рода действия представителей украинских силовых структур, ведь мы знаем, что РИА Новости Украина всегда работали исключительно в правовом поле государства. Это агентство пыталось организовывать и доносить до украинского потребителя информацию, которая была действительно важна и нужна. РИА Новости Украина по факту оставались единственной площадкой, на которой всегда можно было высказать точку зрения, альтернативную точке зрения власти. Инцидент с СБУ я связываю именно с этим», — отметил эксперт.

Денисов также обратил внимание на то, что подобного рода действия невозможны в нормальных, развитых странах.

«В условиях нормальной цивилизованной, демократической страны подобные действия просто невозможны. Сейчас мы ожидаем реакцию международных организаций, связанных с журналистикой, потому что настолько вопиющее преследование свободы слова должно быть осуждено мировым сообществом. Но я думаю, что украинские граждане и так уже осудили такие действия, потому что для них уже стал своеобразной оскоминой запрет на получение информации, которая им необходима и которой они хотели бы обладать», — заключил он.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
В Службе безопасности Украины заявили, что раскрыли «сеть медиастуктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны» против Киева.

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