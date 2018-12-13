Эксперт назвал «предвыборной трескотнёй» слова Порошенко о «страхах» России

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о трёх вещах, которых, по его мнению, «боится Россия».

«Комментировать заявления Порошенко можно только цитатами из произведений Джорджа Оруэлла: «Война — это мир, свобода — это рабство». О каком единстве говорит президент? У него в стране идёт гражданская война. Если взять социологические опросы даже тех служб, которые к нему лояльны, они всё равно покажут, что общество разделено. Какие европейские успехи? Экономика Украины подсажена на кредитные финансовые иглы, уровень жизни падает, из страны уезжают молодые, умные и квалифицированные граждане», — сказал он.

По словам эксперта, заявления Порошенко могут быть связаны с президентскими выборами на Украине в марте 2019 года.

«Что касается международного присутствия, если Порошенко сам признаёт этот факт, значит он знает, что его страна находится как минимум под сильным влиянием, максимум — под внешним управлением. Всё это не более чем очередная предвыборная трескотня, абсолютно пустая, ни на чём не основанная и призванная всего лишь заполнить медиапространство», — считает Безпалько.

Ранее Порошенко заявил, что «Россия боится трёх вещей».

По его словам, это «единство и солидарность» Украины, также Россия «ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море» и «европейский успех Украины».

В Государственной думе также прокомментировали слова Порошенко.