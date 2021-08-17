Эксперт назвал последний шанс победить Google - "государственный Ютуб"

Эксперт Эльдар Муртазин назвал последний шанс победить видеохостинг компании Google. Его аналогом может стать "государственный Ютуб": создание такого отечественного сервиса - слишком затратный процесс, поэтому без финансового участия государства не обойтись.

Ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Не могу молчать" спросила эксперта в области мобильных технологий Эльдара Муртазина о возможности создания отечественного аналога YouTube.

По мнению специалиста, "время упущено": разработать и запустить похожий сервис можно, однако это требует очень больших инвестиций. Крупнейшие корпорации России, скорее всего, не смогут позволить себе таких вложений.

Такие инвестиции сможет позволить себе только государство,

- подчеркнул собеседник "Первого русского".

На уточнение ведущей Царьграда о "государственном Ютубе" как единственном шансе потеснить видеохостинг компании Google эксперт пояснил, что видит процесс в виде государственно-частного партнёрства, при котором государство выступило бы инвестором в развитие.

При этом Муртазин добавил, что речь в таком случае стоит вести не о блокировке YouTube и его замене, а просто о создании другого отечественного сервиса - это создаст нормальную конкуренцию.

Напомним, ранее в руководстве Google заявили, что могут прекратить удалять ссылки на незаконный контент из поисковой выдачи. Это стало ответом западной корпорации на вердикт русского суда о немедленном восстановлении работы аккаунта телеканала Царьград на YouTube.