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Эксперт назвал последний шанс победить Google - "государственный Ютуб"

17 августа 2021, 20:00  •  56 • Политика
Эксперт Эльдар Муртазин назвал последний шанс победить видеохостинг компании Google. Его аналогом может стать "государственный Ютуб": создание такого отечественного сервиса - слишком затратный процесс, поэтому без финансового участия государства не обойтись.
Ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Не могу молчать" спросила эксперта в области мобильных технологий Эльдара Муртазина о возможности создания отечественного аналога YouTube.
По мнению специалиста, "время упущено": разработать и запустить похожий сервис можно, однако это требует очень больших инвестиций. Крупнейшие корпорации России, скорее всего, не смогут позволить себе таких вложений.
Такие инвестиции сможет позволить себе только государство,
- подчеркнул собеседник "Первого русского".
На уточнение ведущей Царьграда о "государственном Ютубе" как единственном шансе потеснить видеохостинг компании Google эксперт пояснил, что видит процесс в виде государственно-частного партнёрства, при котором государство выступило бы инвестором в развитие.
При этом Муртазин добавил, что речь в таком случае стоит вести не о блокировке YouTube и его замене, а просто о создании другого отечественного сервиса - это создаст нормальную конкуренцию.
Напомним, ранее в руководстве Google заявили, что могут прекратить удалять ссылки на незаконный контент из поисковой выдачи. Это стало ответом западной корпорации на вердикт русского суда о немедленном восстановлении работы аккаунта телеканала Царьград на YouTube.

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