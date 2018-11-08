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Эксперт назвал популистским заявление Парубия о «Северном потоке — 2»
08 ноября 2018, 12:39 • 32 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление председателя Верховной рады Андрея Парубия, в котором он предостерёг Европу от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
РИА Новости
«Заявление Парубия иначе как предвыборным назвать нельзя. Он действует в рамках антироссийской информационной стратегии. Видимо, этот политик пытается понравиться США, но я думаю, что эти попытки тщетны, у него достаточно много «конкурентов». Если говорить серьёзно, то энергетическая безопасность для Европы намного важнее «хотелок» украинской стороны», — отметил Мезюхо.
По его словам, ЕС продолжит сотрудничество с Россией в сфере энергетики, поскольку это отвечает его экономическим интересам.
«Мы уже наблюдали за тем, как США пытались перехватить энергетический рынок Европы — ничего из этой авантюры не вышло. Заявление Парубия считаю несерьёзным и популистским», — заключил Мезюхо.
Ранее на Украине предостерегли ЕС от участия в строительстве «Северного потока — 2». Кроме того, он предложил пригласить США и других партнёров к использованию газотранспортной системы Украины.
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