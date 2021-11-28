Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной

Военный эксперт назвал единственную слабость России в случае военного конфликта с Украиной.

Военный эксперт из России капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко пояснил, с какими трудностями может столкнуться армия в случае полномасштабной войны с Украиной.

Ранее эксперт заявил, что, исходя из ситуации в Донбассе, Киев может спровоцировать вооружённый конфликт. Это станет испытанием для армии России, поскольку отрицательно отразится на морально-психологическом состоянии военнослужащих.

Ищенко рассказал порталу "Украина.ру", что неразумные действия Киева с высокой вероятностью приведут к началу полномасштабного военного конфликта в Донбассе. Россия вынуждена будет реагировать на агрессию ВСУ против народных республик, начав операцию по принуждению Украины к миру. Однако в этом конфликте у войск России может возникнуть одна единственная сложность морально-психологического порядка.

"Морально-психологическое состояние российской армии в случае, если бы началась война, - это сложности, которые непременно возникнут, если русские будут вынуждены убивать русских на украинской территории. Это другое. Мы должны свои войска каким-то образом подготовить, чтобы солдаты, офицеры были к этому готовы", - объяснил Ищенко.

Однако эксперт уверен, что если конфликт превратится в военный, то Россия сможет быстро и эффективно осуществить военную операцию, разгромив ВСУ за несколько дней.