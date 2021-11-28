Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Зеленский объявил войну России
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / Политика

Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной

28 ноября 2021, 15:35  •  362 • Политика
Военный эксперт назвал единственную слабость России в случае военного конфликта с Украиной.
Военный эксперт из России капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко пояснил, с какими трудностями может столкнуться армия в случае полномасштабной войны с Украиной.
Ранее эксперт заявил, что, исходя из ситуации в Донбассе, Киев может спровоцировать вооружённый конфликт. Это станет испытанием для армии России, поскольку отрицательно отразится на морально-психологическом состоянии военнослужащих.
Ищенко рассказал порталу "Украина.ру", что неразумные действия Киева с высокой вероятностью приведут к началу полномасштабного военного конфликта в Донбассе. Россия вынуждена будет реагировать на агрессию ВСУ против народных республик, начав операцию по принуждению Украины к миру. Однако в этом конфликте у войск России может возникнуть одна единственная сложность морально-психологического порядка.
"Морально-психологическое состояние российской армии в случае, если бы началась война, - это сложности, которые непременно возникнут, если русские будут вынуждены убивать русских на украинской территории. Это другое. Мы должны свои войска каким-то образом подготовить, чтобы солдаты, офицеры были к этому готовы", - объяснил Ищенко.
Однако эксперт уверен, что если конфликт превратится в военный, то Россия сможет быстро и эффективно осуществить военную операцию, разгромив ВСУ за несколько дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





362
Источник
Похожие новости
28 ноября 2021, 04:30
Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт
28 ноября 2021, 10:20
Захарова ответила на слова Папы Римского о "кладбище" мигрантов: "На заметку"
28 ноября 2021, 12:05
Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады
28 ноября 2021, 12:05
Глава МИД Венгрии раскритиковал политику ЕС к России: "Огромное лицемерие"
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
28 ноября 2021, 12:05
Байден попался на очевидном нарушении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 20:50
Шмыгаль с помощью ЕС хочет продлить транзит с «Газпромом» на 15 лет
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.