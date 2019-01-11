Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Верховной рады обжалует в ЕСПЧ решение о закрытии участков в России
"Тотальное обнищание и раскол страны": Украинский политик рассказал, к...
Импортозамещение провалилось, но его авторы всё ещё у руля
Русское "четвертое измерение" сводит на нет попытки США спастись от ги...
Главная / Украина

Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска

11 января 2019, 14:24  •  126 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что стране удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.
 
РИА Новости
 

По словам политика, когда он вступил в должность, Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.

«Вероятнее всего, Пётр Алексеевич имел в виду какую-то уж очень микростабилизацию, потому что ни о какой стабилизации речи быть не может вообще. И как раз до момента переворота Украина была в очень даже нормальном состоянии, особенно после подписания соглашений между Украиной и Россией в декабре 2013 года», — сказал он.

Эксперт отметил, что до вступления Порошенко в должность президента у Украины были очень хорошие перспективы развития экономики, промышленности, энергетики и многих других отраслей.

«Но вся эта власть, которая представлена в лице Порошенко, всё это угробила. Откровенно, она занимается сознательным уничтожением экономики, и ни о какой стабильности говорить просто невозможно, потому что потеряны отрасли промышленности, долги колоссальные, и отдавать их нечем. Поэтому Порошенко в очередной раз просто нагло врёт»,  — подчеркнул он.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Украине за последние четыре года удалось выйти из зоны риска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

126
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 11:09
«Обещания «майдана» оказались ложью»: на Украине обвинили власти в падении благосостояния населения
10 января 2019, 22:10
Порошенко: армия Украины в 2020 году будет действовать по стандартам НАТО
11 января 2019, 11:09
В Совфеде прокомментировали данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
Загрузка...
10 января 2019, 15:39
В НБУ оценили возможные потери от запрета экспорта товаров в Россию
10 января 2019, 18:54
ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защиты экипажа «Норда»
10 января 2019, 18:54
Эксперт оценил предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.