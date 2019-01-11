|
Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска
11 января 2019, 14:24 • 126 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что стране удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска.
РИА Новости
По словам политика, когда он вступил в должность, Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы.
«Вероятнее всего, Пётр Алексеевич имел в виду какую-то уж очень микростабилизацию, потому что ни о какой стабилизации речи быть не может вообще. И как раз до момента переворота Украина была в очень даже нормальном состоянии, особенно после подписания соглашений между Украиной и Россией в декабре 2013 года», — сказал он.
Эксперт отметил, что до вступления Порошенко в должность президента у Украины были очень хорошие перспективы развития экономики, промышленности, энергетики и многих других отраслей.
«Но вся эта власть, которая представлена в лице Порошенко, всё это угробила. Откровенно, она занимается сознательным уничтожением экономики, и ни о какой стабильности говорить просто невозможно, потому что потеряны отрасли промышленности, долги колоссальные, и отдавать их нечем. Поэтому Порошенко в очередной раз просто нагло врёт», — подчеркнул он.
Ранее Пётр Порошенко заявил, что Украине за последние четыре года удалось выйти из зоны риска.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2019, 08:39
|
07 января 2019, 03:24
|
10 января 2019, 06:09
|
05 января 2019, 02:24
|
05 января 2019, 10:24
|
04 января 2019, 16:39
|
10 января 2019, 02:54