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Эксперт назвал мифологическим высказывание Порошенко о присутствии ФСБ на Украине

12 июля 2018, 21:24  •  68 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о якобы нахождении агентов Федеральной службы безопасности России «по всей стране».
 
©YVES HERMAN Reuters
 

«Это обычная риторика Петра Алексеевича Порошенко, направленная в адрес России, призванная негативно окрасить нашу страну. Если бы он хоть немножко разбирался, то знал бы, что Федеральная служба безопасности занимается вопросами внутренней безопасности страны. Поэтому это заявление — нечто мифологическое. Хорошо, что он хотя бы не сказал, что на территории Украины действуют агенты НКВД», — отметил политолог.

Ранее Порошенко в рамках саммита НАТО в Брюсселе сделал заявление о якобы присутствии агентов ФСБ России на территории Украины.

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