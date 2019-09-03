Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и Монголия вспоминают героев войны на Халхин-Голе
Клишас раскритиковал закон Украины о неприкосновенности депутатов
Экс-чиновник Минобороны: Ельцин сказал, что он щелкнул по носу этому выскочке Кл...
На Украине декоммунизировали... тельняшки (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Эксперт назвал лучшие валюты-убежища для рубля

03 сентября 2019, 18:09  •  141 • Политика
Осенью россиянам свои средства лучше хранить в иностранных валютах, поделился с «Известиями» своим мнением главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, как валюты-убежища сейчас интересны швейцарский франк и японская йена.
Дело в том, что осень сезонно является временем небольшого ослабления рубля. Статистически можно ждать снижения курса рубля к иностранным валютам на 0,3–0,7% с середины октября по середину ноября, сказал Александров.
При этом осенью динамика рубля будет зависеть от внешних факторов, заявил «Известиям» управляющий директор «Артер Эссет Менеджмент» Андрей Хайретдинов.
«Прежде всего, от цен на нефть и потока иностранного капитала. Мы не видим поводов для резкой девальвации. Цены на нефть вряд ли уйдут ниже $55 за баррель марки Brent в период сезона ураганов в США. Высока вероятность, что рубль будет находиться в диапазоне 64–70 рублей за доллар», — сказал Хайретдинов.
Скорее всего, евро на международном рынке останется под давлением неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, который должен состояться 31 октября, рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
«Если Brexit произойдет без двухсторонней сделки, это окажет существенное давление на мировые рынки, и прежде всего на европейскую валюту. В этом случае пара EUR/RUB может снизиться до 70–71 рубль при сохранении котировок пары USD/RUB около уровня 67 рублей», — заключил эксперт.
Ранее 3 сентября курс американского доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 20 августа преодолел отметку в 67 рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 18:09
Песков заявил об отсутствии данных о встрече «нормандской четверки»
03 сентября 2019, 05:09
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
02 сентября 2019, 22:39
"Когда выйдет указ, вот все будут смеяться": В России оценили "назначение" Мутко главой Тулуна
03 сентября 2019, 05:09
"Всем, кто сможет обработать": На Украине готовятся продавать землю иностранцам
02 сентября 2019, 22:39
Хантсман рассказал об эмоциях в связи со скорым отъездом из России
03 сентября 2019, 08:24
Матвиенко отметила значительное снижение террористической угрозы в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провест...
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его &qu...
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского фл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2019, 11:24
«Надо было запретить вино»: Президент Грузии снова жалуется на Россию
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
30 августа 2019, 10:09
Большой обман вместо обмена? Украинцы уже в Киеве. Русские все еще в украинском СИЗО - адвокат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.