Эксперт назвал лучшие валюты-убежища для рубля

Осенью россиянам свои средства лучше хранить в иностранных валютах, поделился с «Известиями» своим мнением главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, как валюты-убежища сейчас интересны швейцарский франк и японская йена.

Дело в том, что осень сезонно является временем небольшого ослабления рубля. Статистически можно ждать снижения курса рубля к иностранным валютам на 0,3–0,7% с середины октября по середину ноября, сказал Александров.

При этом осенью динамика рубля будет зависеть от внешних факторов, заявил «Известиям» управляющий директор «Артер Эссет Менеджмент» Андрей Хайретдинов.

«Прежде всего, от цен на нефть и потока иностранного капитала. Мы не видим поводов для резкой девальвации. Цены на нефть вряд ли уйдут ниже $55 за баррель марки Brent в период сезона ураганов в США. Высока вероятность, что рубль будет находиться в диапазоне 64–70 рублей за доллар», — сказал Хайретдинов.

Скорее всего, евро на международном рынке останется под давлением неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, который должен состояться 31 октября, рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«Если Brexit произойдет без двухсторонней сделки, это окажет существенное давление на мировые рынки, и прежде всего на европейскую валюту. В этом случае пара EUR/RUB может снизиться до 70–71 рубль при сохранении котировок пары USD/RUB около уровня 67 рублей», — заключил эксперт.

Ранее 3 сентября курс американского доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 20 августа преодолел отметку в 67 рублей.