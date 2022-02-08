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Эксперт назвал худшего посредника между Россией и Украиной

08 февраля 2022, 07:35  •  144 • Политика
Экономист Юрий Атаманюк назвал худшего из возможных посредников между Россией и Украиной. По его словам, эта страна, несмотря на высказываемое рвение занять место посредника, на самом деле абсолютно не подходит на роль таковой.
По мнению эксперта, худшим из возможных посредников между Москвой и Киевом является Турция. В эфире телеканала "НАШ" он отметил, что Анкара априори не может быть посредником в мирных переговорах – во-первых, Турция на сегодняшний день "находится в замороженном военном конфликте со странами Евросоюза и со странами НАТО, что касается северной Республики Кипр". Во-вторых, турецкие военные "проводят операции на суверенной территории другого государства северо-восточной Сирии, где территория населена курдами".
Третьим же пунктом "против" он назвал тот факт, что Турция пытается получить выгоду и от России, и от Украины – Киеву Анкара продаёт летальное оружие, а одновременно с этим торгует с Россией и покупает у неё газ.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил при необходимости организовать встречу президентов России и Украины в Стамбуле. По словам главы Турции, Владимир Путин и Владимир Зеленский могут при содействии Анкары "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".
О желании Эрдогана "уладить разногласия" между Россией и Украиной сообщал и официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

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