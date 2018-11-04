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Эксперт назвал игрой на публику «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»

04 ноября 2018, 14:24  •  101 • Украина
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал RT сообщение о том, что «Нафтогаз Украины» приступил к «плану Б» в отношении строительства «Северного потока — 2».
 
РИА Новости
 

По словам главного исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, план заключается в намерении «компенсировать убытки», затребовав у России более $12 млрд через Международный арбитраж.

«Логика интересная. Если бы Украина была частью Евросоюза, то эта формулировка чисто теоретически, насколько я понимаю ряд действующих законов, могла бы сыграть свою позитивную роль для «Нафтогаза». То есть можно было бы какие-то средства получить. Здесь же это выглядит откровенно комично», — сказал он.

Фролов также добавил, что «план Б» у Украины должен быть другой, поскольку после того, как транзит газа сократится, с газоснабжением многих регионов страны могут возникнуть проблемы.

«Они должны были обеспечить работоспособность системы на случай реализации «Северного потока — 2», «Турецкого потока» и пропорционального снижения прокачки газа через их территорию. То есть они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах. У этих людей с головой что-то не в порядке… «План Б» должен быть не про деньги, а про то, как обеспечить свои функции при изменении технологических условий. То есть в данном случае это игра на публику, попытка увести в сторону разговор от действительно важных вопросов», — заключил эксперт.

Ранее на Украине заявили, что «Нафтогаз» приступил к «плану Б» в отношении строительства «Северного потока — 2».

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