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Эксперт назвал главную угрозу нацбезопасности России
04 июля 2021, 03:25 • 104 • Политика
Попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны. Такое мнение выразил 3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько.
Так эксперт прокомментировал соответствующий пункт обновленной стратегии национальной безопасности.
«Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще — попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня», — сказал он «РИА Новости».
В этот же день президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны.
Согласно документу, высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление РФ к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.
14 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе говорил о том, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий НАТО, ЕС и Украины, обусловленных возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.
Патрушев указал, что шаги этих стран и объединений направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.
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